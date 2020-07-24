北京开放国内低风险地区人员预约挂号

昨日下午，北京市第160场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，本市突发公共卫生事件应急响应级别调至三级后，医疗救治和防院感组就进一步做好医疗服务和管理提出了七个严格、七个优化和七个完善措施。其中提出，本市医疗机构将有序增加面向外省的预约挂号服务，114和京医通预约挂号平台开放国内低风险地区人员预约挂号，暂不对国内中高风险地区人员开放预约挂号。

市卫健委新闻发言人高小俊在会上介绍，各医疗机构有7项内容将继续严格坚持，其中包括：严格非急诊全面预约，二级以上医疗机构坚持非急诊全面预约和实名制就医，三级医院分时段预约诊疗要精确到30分钟以内，并为老年人等特殊患者就医问诊等提供帮助和便利。在院感防控方面，医疗机构将继续严格落实验码测温、预检分诊、问询流行病学史、戴口罩、一米线、一医一患一诊室、加强消毒等院感防控措施。在发热门诊管理方面，全市发热门诊24小时开诊，未经许可不得擅自停诊，严格首诊医师负责制，发热患者全部进行“1+3”检查（核酸检测、血常规、抗体检测、胸部CT），并进行闭环管理。无症状感染者出院后，继续14天医学观察并定期复查。

高小俊表示，本市医疗领域有7项内容将进行优化调整，其中包括本市将有序增加面向外省的预约挂号服务，114和京医通预约挂号平台开放国内低风险地区人员预约挂号，暂不对国内中高风险地区人员开放预约挂号。同时，有序扩大病房收治能力，逐步扩大病房收治患者数量，三级医院床位使用率控制在85%以下，二级医院控制在80%以下。此外，本市各医疗机构还将适度开放儿科、产科家属陪护，逐步开放患者家属探视，探视时间应限制在半小时左右，鼓励和引导病患和家属通过视频探视交流。

文/本报记者 李泽伟 蒋若静 刘婧

重点

北京公共体育场馆和经营性健身场所均可开放

在昨天的发布会上，北京市体育局副局长杨海滨介绍，本市突发公共卫生事件应急响应调整为三级后，在严格落实本市疫情防控的前提下，目前，全市面向公众开放的公共体育场馆和各类经营性体育健身场所均可恢复开放运营，各类体育运动项目和健身瑜伽项目均可正常开展。体育健身场所开放应坚持预约限流模式，所有健身场所按照50%限流开放。

同时，本市将逐步恢复赛事活动举办。目前，低风险地区允许举办500人（含组织服务保障人员和观众）以下规模的体育赛事活动，举办500人以上规模的体育赛事活动须经属地政府和疫情防控领导机制审核评估。除北京冬奥会测试赛等重要赛事外，原则上不举办其他国际性体育赛事活动。在体育赛事活动举办方面，杨海滨提出，比赛当日，参赛运动员为来自高、中风险地区的人员需提供7天以内的核酸检测阴性结果证明；采取“赛会制”举办并进行封闭式管理的赛事，参赛运动员需提供48小时以内的核酸检测阴性结果证明。

疫情期间体育赛事原则上实行空场管理，在严格控制赛事规模并落实防疫措施的前提下，确有观赛必要的，室内场馆观众上座率每场应控制在30%以内，室外场地观众上座率每场应控制在50%以内，观众间距离保持1米以上。比赛全部采取网络实名预约、无接触方式售票。

提示

这12种情况下一定要及时洗手！

在昨日的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，本次新发地疫情中，现场流行病学调查发现，在新发地市场牛羊肉综合交易大厅地下一层摊位、公用卫生间等区域采集的环境样本中均检出过新冠病毒，在患者家中或其接触的环境中也常能采集到门把手、鼠标、冰箱把手、卫生间洗手池及水龙头等处呈新冠病毒阳性，这说明保持手卫生非常重要。

庞星火提醒，发生以下情况一定要及时洗手：外出回家先洗手；采买物品食品后要洗手；戴口罩前、摘口罩后要洗手；揉眼睛、戴隐形眼镜前要洗手；准备食物前、用餐前、如厕后要洗手；在公共场所接触过扶手、门柄、电梯按钮、运动器械等公共设施后要洗手；接触过钱币、快递物品后要洗手；手被呼吸道分泌物污染后（比如接触过泪液、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后）要洗手；前往医院后要洗手，照顾发热、或有咳嗽等呼吸道感染症状、或有呕吐腹泻等消化道症状的病人后要洗手；处理被污染的物品以及接触动物、动物饲料、动物粪便后要洗手。

庞星火特别提醒，照顾婴幼儿、老人、卧床患者的朋友，在接触护理对象前、处理粪便后一定要洗手。照顾婴幼儿的家长朋友、护理人员，抱孩子、喂孩子食物前一定别忘了洗手。家长朋友们应教会孩子七步洗手法，督促孩子勤洗手，养成良好的卫生习惯。

本组文/本报记者 李泽伟 蒋若静 刘婧