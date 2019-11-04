“黄、累、冷”，三字看出女人气血不足

女子一生经历的经、孕、产、乳四个时期，月经以血为基础，孕期以血养胎，分娩赖气血化为产力，产后乳汁与血同源，方方面面均以血为用。因此，女性应格外注意调养气血，同时要知道气血不足有哪些关键表现。概括来说，分黄、累、冷三步。

黄。气血对人体肌肤有重要的营养和滋润作用。皮肤白里透红、有光泽，代表气血充足，反之，皮肤暗沉发黄或发暗发青，表明气血不足。女子心思细腻，常受情志因素困扰而导致肝郁。五行中肝属木，脾属土，肝木克脾土，肝郁日久克脾导致脾虚，也会出现面色萎黄。这是气血虚弱最轻的一种表现。

累。现代生活中，不少中年女性工作家庭两头需要操心，容易思虑过度。中医认为，心力过劳会损伤脾气，脾为气血生化之源，后天之本，脾气虚则气血不足，使得女性气血更虚。同时，脾在体合肌肉、主四肢，脾气虚则必致肌肉瘦削、软弱无力；人体的四肢，也需要脾胃运化的水谷精微来濡养，若脾失健运，布散无力，四肢营养不良就会出现四肢倦怠乏力，易疲劳，使人觉得总是很累。

冷。怕冷是气血不足的严重表现之一。肾为先天之本，藏精，主生长发育与生殖，肾中精气对机体各个脏腑组织器官有推动、温煦作用，肾阳虚则会出现形寒肢冷、腰膝冷痛等症状。临床中发现，过早性生活、性生活过度、过多的产育（目前主要指流产次数过多）均可导致耗伤肾精。中医理论强调，精能生血，血能生精，故肾虚的人往往有血虚的表现。

女性如果日常生活中经常出现以上三种情况，最好能在医生的指导下，通过调理肝脾肾三脏的功能来补补气血。

1.女性天生多愁善感，过度的情志变化会影响脏腑功能和气血运行，所以生活中要懂得放下，学会舍得。遇到烦恼事，多倾诉，争取沟通和理解。解决不了的暂时放下，不要憋在心里闷闷不乐。

2.暴饮暴食、过食生冷会导致脾胃虚弱，出现气血不足，因此饮食要忌辛辣肥甘、寒凉的食物。同时，饮食要定时定量，晚餐不宜过饱，注意荤素搭配，多吃瘦肉、奶类、豆制品、绿叶蔬菜等易消化的食物。

3.生活上劳逸结合，要休息好，别熬夜。眼下天气渐凉，特别怕冷的女性，白天可以冲泡枸杞菊花代茶饮，晚上用温水泡泡脚，平时多吃一些黑木耳、黑芝麻、胡桃、动物内脏等补肾的食物。