乌黑靓丽的头发是很多女性梦寐以求的，但是女性朋友非常容易气血不足，以至于头发也会跟着受“连累”，经常出现脱发、早白、枯黄、分叉等影响头发健康、美观的现象。中医学认为“发为血之余”，所以想要拥有一头秀发，补气养血必不可少。

调畅气血？？防治头发早白

头发早白就是我们常说的“少白头”，是如今困扰很多年轻人的问题。年轻女性短时期内白发骤增往往与脏腑功能失调或是气血运行失常有关，也有可能是受到外在的精神压力诸如恐惧、焦虑、紧张等情绪影响。中医强调，头发的生长源于气血的濡养，气血充足，则头发茂密；气血衰虚，则不能上荣头部，甚至头发变白。因此，对于头发早白的女性来说， 通过以下方法调畅气血是很有效的防治方法。

食疗 头发早白的女性除了要常吃新鲜的水果、蔬菜之外，还要常吃动物肝、鸡肉、瘦牛肉、瘦猪肉、蛋类、木耳、海带、虾、大豆、谷类、芝麻酱等富含维生素、酪氨酸、铁等养发乌发、调畅气血的食物。以下搭配好的食疗方可以佐餐 常食。

乌发奶 黑芝麻、花生、杏仁、松子、核桃仁、绿豆各250克，密封玻璃瓶1个。黑芝麻、花生、杏仁、松子、核桃仁洗净，分别放入干净的锅中文火焙熟，盛出晾凉，碾成末；绿豆淘洗干净，放入清水中浸泡2小时，放入锅中加水煮至九成熟，捞出控干水分，放入干净的文火焙熟，同样盛出晾凉，碾成末。所有的粉末放在一起，搅拌均匀，装入干净、干燥的玻璃瓶中，密封保存即可。每天早、晚用开水冲服50克，喝完一瓶再做一瓶，长久坚持下去补气养血、乌发润发效果好。

养骨粥 羊脊骨500克，羊肾1个，芝麻50克，糯米100克，大枣10枚，红糖适量。羊脊骨稍微冲洗，杂碎放入锅中，加水武火煮沸，转中火煮20分钟，捞出羊脊骨留下原汁；羊肾洗净，去臊线，切丁，放入羊脊骨锅中煮沸，撇去浮沫；糯米淘洗干净；连同大枣、芝麻一同放入汤锅中，文火煮至糯米熟烂，加红糖调味即可。平时佐餐常食可以健骨强身、调和气血。

猪肾核桃汤 猪肾1对，杜仲、核桃仁各30克，沙苑子15克，盐适量。猪肾切开，去白线，洗净，切丁。锅中倒入适量水，放入杜仲、沙苑子武火煮沸，加猪肾、核桃仁，转文火煮至猪肾熟，加盐调味即可。平时佐餐常食可以滋阴补肾、补气养血。

手指梳头 头部是经络、气血交汇之处，在养生保健中有重要作用。所谓手指梳头是指“拿五经”，可以畅通督脉（1条）、膀胱经（左右各1条）、胆经（左右各1条）五条经络，有效按摩头皮，起到调和气血、滋养头发的功效。

操作方法：洗净双手，用五指指腹分别点按头部中间的督脉，两旁的膀胱经和胆经，从前往后梳理头发，每天早、晚各100次或不少于3分钟。如果觉得定位经络太麻烦，可以全头梳理，同样能梳理到这五条经络，起到改善血液循环、促进新陈代谢的作用。

营养头发？？防治脱发

脱发是指头发脱落的现象，有生理性脱发和病理性脱发之分。前者是正常的头发脱落，脱下来的是退行期及休止期的毛发，能与新进入生长期的毛发不断处于动态平衡，因此可以维持正常数量的头发，不用过于担心。病理性脱发会使头发异常、过度脱落，甚至出现秃头等症状。如果有这种脱发情况要及时去医院检查清楚是什么原因导致的，并及时处理。在积极治疗的同时，还可以通过戒烟戒酒、合理安排饮食、减压放松、按摩头部等来促进气血循环，滋养头皮，进而营养头发，防治脱发。注意不要经常烫发和染发。在此着重介绍一下气虚脱发的食疗、按摩方法。

食疗 防脱发要打造合理的膳食结构，一日三餐要吃好。早餐应该吃一些营养价值高、少而精的食物，比如馒头、鸡蛋、面包、牛奶、小菜、水果等要多样、少量食用；午餐应保证充足的质与量，即品质要高，分量要足，最好杂粮、肉类、鱼类、豆类，以及蔬菜都吃一些，总体以九分饱为宜；晚餐要吃少，而且要尽量清淡，最好以粥、蔬菜为主。除此之外，可以通过以下食疗方进行 调养。

黑豆浆 黑豆200克，清水800克，白糖少许。黑豆淘洗干净，放入温水中浸泡一夜，然后一起倒入豆浆机中制作完成，调入白糖搅拌均匀即可。

黑芝麻粥 黑芝麻50克，粳米150克。黑芝麻用清水冲洗一遍，滤掉水分；粳米淘洗干净，放入清水中浸泡3小时；两者放入锅中，加水熬煮成粥即可。

核桃粥 核桃4个，大米、小米各100克，银耳半朵，冰糖适量。核桃敲碎，取核桃仁；大米、小米淘洗干净；银耳放入温水中泡发，撕成小朵。锅中倒入适量水，放入大米、小米、核桃仁武火煮沸，转文火，加入银耳煮至粥成，加入冰糖调味即可。

凉拌海带丝 水发海带300克，葱末、蒜泥、盐、糖、酱油、醋、香油、味精、芝麻各适量。海带洗净，上锅蒸熟，取出浸泡后切丝，放入盘中，加入以上调料和配料搅拌均匀即可。

按摩 可以采取比较简单的穴位按摩法。比如用梳子轻轻敲打头皮，既能大面积放松头皮，畅通头皮血液循环，防治脱发，又能敲打到调和气血的穴位，增强养发防脱的功效。不过在敲打时要格外注意，利用手腕的力量，有弹性地垂直作用于头部，不要直接用力。而且梳子要选择粗齿、圆形齿尖、带有梳齿垫的，不然起不到应有的效果。敲打主要选择四神聪、百会、上星、太阳穴和头后、耳朵后等部位。百会穴位于后发际正中上7寸，当两耳尖直上，头顶正中。四神聪穴位于百会穴的前、后、左、右各开1寸处。上星穴位于头部，当前发际正中直上1寸。太阳穴在颞部，眉梢与目外眦之间，向后约1横指的凹陷处。

操作方法：选好梳子、确定位置后，用梳子从头顶百会穴开始，逐渐往额前的上星穴敲打1 遍。从头顶百会穴到右太阳穴，再从头顶百会穴到右耳后敲打1遍。从头顶百会穴到头后部敲打1遍。从头顶百会穴到左耳后，再从头顶百会穴到左太阳穴敲打1遍。以上动作再从头到尾重复1次即可，每天不要超过2次。而且要注意敲打时力度一定不能太大，不然会对头皮造成损伤。

头发每时每刻都在进行着新陈代谢，一般情况下，每天掉落100根左右的头发是正常的，所以不必看到脱发就担心。若是出现异常、过度脱发时应及时就医。

(与安安网联合发布)