警惕！女性荷尔蒙失衡的六大信号

荷尔蒙也就是我们常说的性激素，它对女性的身心健康有重要影响。对于女性来说，一旦荷尔蒙失衡就会引发各种疾病。那么，荷尔蒙失衡有哪些表现呢？女性群体又该怎样平衡体内的性激素呢？

对于女性来说，月经来潮、怀孕、更年期都深受荷尔蒙的影响。除了更年期女性，年轻女性也会有荷尔蒙失衡问题，一旦年轻女性的荷尔蒙失衡，就会出现不孕、月经失调等问题。女性荷尔蒙失衡的六大常见警讯包括：经期周期严重不稳定或经量不正常；经期出现偏头痛、恶心、呕吐；面部易长痘；易掉发；情绪低落；失眠易怒。那么女性朋友们该如何平衡体内的荷尔蒙呢？

行动篇

压力是造成荷尔蒙失衡的原因之一。所以，作息要规律并适当运动，多运动有助于舒缓压力，避免荷尔蒙失衡。

饮食篇

（1）红酒

研究发现，适量饮用红酒有助于预防多囊卵巢综合征。红酒中富含白藜芦醇，这种天然成分有助于调节女性荷尔蒙失调的问题，防止其发展成为多囊卵巢综合征。

（2）大豆异黄酮

一些荷尔蒙分泌不足的女性也可以尝试下“大豆异黄酮”，相关研究结果证实，它对于女性荷尔蒙的活性化有促进作用。

生活方式干预是很多妇科内分泌疾病（如多囊卵巢综合征）的一线疗法，饮食控制也很重要，在日常生活中要注意合理、健康地饮食。但如果荷尔蒙失衡到一定程度的话，则需寻求妇科内分泌医生的帮助，切忌讳疾忌医。

本文由浙江萧山医院妇科副主任医师於利刚进行科学性把关。