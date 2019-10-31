新基因疗法挽救淋巴瘤患者

德国弗莱堡大学医院首次用一种新颖的基因疗法治疗弥漫性大细胞淋巴瘤，取得了巨大成功。通过所谓的CAR-T细胞疗法，将患者的免疫细胞（即淋巴细胞）在实验室中经过基因改造，从而可以识别并抵抗癌细胞。治疗后的初步检查表明效果很好。

首位接受治疗的病人患有弥漫性大细胞淋巴瘤，如不及时治疗会迅速死亡。这名女性患者之前接受了淋巴肿瘤强化治疗，但癌细胞仍迅速恢复。弗赖堡大学医院第一内科主治医师莱因哈德·马克说：“在此情况下，长期控制癌症对治疗来说是一个严峻挑战。而患者在使用CAR-T细胞后没有再检测到癌细胞。”

研究表明在大多数情况下，这种良好的反应将使癌症长期处于受控状态。第一内科医学主任尤斯图斯·杜斯特称，首个成功病例证实了这种治疗方式达到了目标，“我们正在使用CAR-T细胞作为一种非常有效的武器，特别是在抗击白血病方面。坚信这种方法在其他类型肿瘤中也可能有效。”

人体免疫系统拥有杀死癌细胞的多种武器，但其有时无法识别变性细胞。在某些情况下，医生可以借助患者身上的T淋巴细胞。使用基因疗法将筛选出的新的“嵌合抗原受体”（简称CAR）引入T淋巴细胞表面上，然后将改变后的细胞移植回患者体内，这些CAR-T细胞会被激活，并有针对性地破坏肿瘤细胞。

杜斯特强调，这种基因治疗的巨大潜力也会被某些风险和副作用所抵消，例如在细胞活化的情况下，可能发生细胞因子中的信使物质释放，引起诸如高烧之类的炎症反应。此外，大脑功能可能会发生暂时且完全可逆的变化。因此，治疗过程全面的内科、神经和重症监护至关重要。“只有在肿瘤学、神经学、重症监护医学和移植医学达到最佳协同作用的情况下，才能提供这种疗法”。

到目前为止，在德国CAR-T细胞疗法仅被批准用于几种形式的白血病和淋巴瘤，并且通常只能用于对标准疗法没起作用的患者。弗莱堡大学医院基因治疗研究所所长托尼·凯特曼领导的团队正在探索通过欧盟的一个重大项目，来更安全地实施CAR-T细胞疗法。他表示，如果能够提高治疗的安全性，可以用更多的方法治疗患者并将其用于其他癌症。（记者顾钢）