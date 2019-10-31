要想降压效果好，睡前服药胜早晨？

降压药什么时候服用效果更好？西班牙一项研究显示，相比早晨服药，睡前服药降压效果更好，患者罹患或死于心血管疾病的风险大幅降低。

维哥大学研究人员2008年至2018年招募1.9万余名高血压患者，确保他们白天活动、夜间睡觉，生物钟没有紊乱。他们把这些患者随机分为两组，一组每天早晨起床后服降压药，另一组就寝前服药。平均6.3年随访期间，研究对象每年至少接受一次48小时动态血压监测。

研究人员发现，与早晨服药相比，睡前服药者不论白天还是夜晚平均血压都明显更低，且夜间血压降幅更大，而夜间收缩压稳步降低是“心血管疾病风险降低的最重要指标”。另外，睡前服药者罹患或死于心脏病发作、心肌梗塞、中风、心力衰竭或需要疏通狭窄动脉的风险，比早晨服药者平均低将近45%。计入年龄、性别、胆固醇水平及是否患糖尿病、肾病或是否吸烟等风险因素后，睡前服药者死于心血管疾病的风险比早晨服药者低66%，心肌梗塞、冠状动脉狭窄、心衰和中风风险分别低44%、40%、42%和49%。

在《欧洲心脏病学杂志》日前刊载的文章中，研究人员写道，许多现有高血压指南没有提及或建议服药时间。很多医生误以降低早晨血压水平为目标，使得患者经常于早晨服药，但并没有研究显示早晨降低血压有助降低心血管疾病风险。

这项研究是迄今探究降压药服用时间对疗效影响的最大规模研究，对患者随访时间也最长。不过，研究人员认为，需要在更多地区对不同人口做更多研究，以验证他们的发现是否适用于所有人群。（王鑫方）