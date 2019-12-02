查C肽 判断胰岛功能

很多糖尿病患者会在医生口中听到“C肽”这个词。相比于胰岛素、血糖等词汇，C肽显得尤为陌生。

胰岛素前体物质胰岛素原，经酶切后就会转变为胰岛素与C肽。C肽没有胰岛素的功能，而胰岛β细胞分泌的胰岛素和C肽是等量的关系。也就是说，分泌几个胰岛素分子，必然同时分泌几个C肽分子。血C肽浓度可间接反应胰岛素浓度。它们等量并同时释放至毛细血管循环中，而由于C肽不会被肝脏破坏，半衰期明显较胰岛素长，因此测定血循环中C肽水平更能反映β细胞合成与释放胰岛素功能。

临床中，测定C肽有以下几方面作用。1.确定糖尿病的临床分型。2.C肽不受胰岛抗体干扰，对接受胰岛素治疗的患者，可通过C肽浓度判断其胰岛功能。3.可鉴别低血糖原因，若C肽超过正常，可认为是胰岛素分泌过多所致；如C肽值低于正常，则为其他原因所致。4.有助于胰岛细胞瘤的诊断及判断胰岛素瘤手术效果。胰岛细胞瘤患者血中C肽水平偏高，若手术后血中C肽水平仍高，说明有残留的瘤组织；若随访中C肽水平不断上升，提示肿瘤有复发或转移的可能。▲