敲黑板！预防脑卒中这些要点要注意

人民网北京10月有28日电（王国菁） 10月29日，第14个“世界卒中日”即将来临。在民间，脑卒中也被称作“脑中风”，是影响我国群众健康的重大疾病，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等，具有发病率高、复发率高、致残率高和死亡率高及经济负担重的特点。

《2018中国卫生健康统计提要》显示，2017年脑血管病占我国居民疾病死亡比例在农村人群为23.18%，城市人群为20.52%，这意味着每5位死亡者中，至少有1人死于脑卒中。

保持健康体重 降低脑卒中风险

西安交通大学第一附属医院神经内科主任医师罗国刚曾在接受媒体采访时表示，90%的脑卒中与可控制、可干预因素有关。只要保证良好的生活习惯，平衡身心，同时控制“三高”等风险，按时体检，约九成的卒中是可以预防的。

高血压、血脂异常、糖尿病，以及生活饮食习惯与脑卒中关系密切，如高盐高脂饮食、吸烟、饮酒、缺乏体育锻炼等都已证实是脑卒中的危险因素。

中国心脑血管病网发布的《2019年度脑卒中高危人群筛查和干预项目手册》中，将具有高血压、血脂异常、糖尿病、房颤或瓣膜性心脏病、吸烟史、明显超重或肥胖、缺乏运动、脑卒中家族史等8项脑卒中危险因素中3项及以上者，或有短暂性脑缺血发作，或既往有脑卒中者均评定为脑卒中高危人群。

对具有上述因素中3项以下，且患有高血压、糖尿病、心房颤动或瓣膜性心脏病三种慢性病之一者，评定为脑卒中中危人群。对具有3项以下危险因素，且无高血压、糖尿病、心房颤动或瓣膜性心脏病等慢性病患者评定为脑卒中低危人群。

国家卫健委10月10日发布的《“世界卒中日”宣传要点》（以下简称《宣传要点》）指出，预防脑卒中要以合理膳食，适量运动，戒烟限酒，心理平衡这“健康四大基石”为主要内容。

在日常生活中应注重合理膳食，每日食盐摄入量不超过5g，减少摄入富含油脂和高糖的食物，限量食用烹调油，每天饮水要充足；酌情量力运动，以大肌肉群参与的有氧耐力运动为主，如健走、慢跑、游泳、太极拳等运动，活动量一般应达到中等强度；防止过度劳累、用力过猛。

同时，要克服不良嗜好，如吸烟、过量饮酒、久坐等。注意气候变化、保持情绪平稳。老年人应防止过快改变体位，避免便秘。定期进行健康体检，发现问题早诊早治。

学会“中风120” 迅速识别脑卒中

针对脑卒中发病特点，中国急救网发布的“牢记‘中风120’正确识别脑卒中”指出，快速判断症状是脑卒中救治的第一步，也是赢得抢救时间的关键。

“中风120”中的“1”代表一张脸不对称，口角歪；“2”代表两只手臂平行举起，单侧无力；“0”代表聆（零）听讲话，言语不清，表达困难。如符合上述情況，应立即拨打120快速就医。

另外，国家卫生健康委脑防委也发布了“卒中急救地图”APP，民众通过关注微信“卒中急救地图”公众号，可详细了解卒中防治和急救知识，明确获知身边具备卒中救治能力的医疗机构的具体位置、联系方式等信息。

《宣传要点》指出，脑卒中的救治效果具有极强的时间依赖性。急性缺血性脑卒中约占脑卒中的70%，其治疗时间窗窄，越早治疗效果越好，在时间窗内开展静脉溶栓治疗及血管内治疗（取栓）等是目前最有效的救治措施。一旦发生脑卒中，需要尽快到最近的卒中中心或脑卒中筛查与防治基地医院等具备卒中救治能力的医疗机构接受规范救治。

此外，脑卒中患者常存在各种后遗症和功能障碍，长时间卧床会导致肌肉萎缩、关节挛缩变形等问题，导致患者生活不能自理，需要及时康复治疗。脑卒中康复治疗是综合各种治疗手段，尽可能的纠正或改善脑卒中后遗症，提高患者的生活自理能力和生活质量。

脑卒中患者康复治疗一定要尽早进行并贯穿疾病恢复的全过程。包括发病早期在病房的康复治疗，在康复中心的康复治疗及出院后在社区或家中的继续康复治疗。康复治疗不仅需要康复医师团队的帮助，也需要社区、患者自身和家庭共同配合完成，从而帮助脑卒中患者在身体和精神双重层面上回归生活，重返社会。