北京急诊分级绿色通道更畅通 一二级重患就诊更及时

今年5月1日，北京市属大医院全部启动急诊分级诊疗，至今已近半年，成效如何？记者今天从北京市医管中心了解到，急诊分级诊疗实施以来，进展顺利，各医疗机构急诊均按照病情进行分级，急重优先，合理安排患者就诊顺序。半年来，一级和二级患者比例略有上升，四级患者占比有所下降。

昨天下午，北京同仁医院西区急诊科内科迎来了一名89岁的老者。老人的家属为他进行挂号的同时，分诊台的护士已经开始为老人测量血压，“高压达到了187毫米汞柱。”老人说自己这两天感到胸闷、憋气。结合老人的年龄以及生命体征，分诊护士将他分为三级患者，属于“存在潜在生命威胁，短时间内如果不进行干预，病情有可能进展”的范畴。在护士打印的分级凭条上清晰地标明了“三级”，随后老人被引导到黄区候诊。下午时段患者较少，不过2分钟，急诊内科已经呼叫老人前去就诊。

北京同仁医院急诊科主任丁宁说，医院采取采集生命体征与患者主诉相结合的方式来为患者进行分级。“急诊分级诊疗实行半年来，病情最轻的四级患者都能够理解支持急诊分级工作，都能耐心等待，可以说，绿色通道非常通畅。”急诊科有经验的护士会在候诊区域进行巡诊，一旦发现患者病情有所变化，就会立刻提升分诊级别，让患者及时得到救治。

在北京积水潭医院回龙观院区，新的抢救室刚刚在上个月启用，明显改善了患者的就诊条件。积水潭医院急诊科副主任王聪说，急诊患者中四级患者的比例越来越低，急诊的资源已经越来越多地应用到最需要看急诊的患者身上。

北京市属20家设有急诊科的三级医院是在今年5月1日统一实施急诊分级的，急诊科将急诊患者分为“濒危、危重、急症和非急症”一至四级进行分级管理。按照规定，一级患者要进入复苏室或抢救室进行即刻抢救，二级患者进入抢救室进行支持和救治或在10分钟内安排患者在独立区域接受诊治。最新的统计数据显示，5月1日至9月30日，20家北京市属医院共接诊急诊患者91.92万人次，其中一级二级患者占比有所上升，四级患者有所下降。今年8月中旬，北京市卫生健康委员会已经印发《北京市加强急诊预检分诊分级工作方案》，急诊分级已经在全市推广。