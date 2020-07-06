北京朝阳医院6月份急诊接诊患者19454人次 医护人员和就诊患者零感染

人民网北京7月6日电（记者 鲍聪颖）7月6日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第143场新闻发布会上，首都医科大学附属北京朝阳医院党委书记、理事长张金保介绍，新发地聚集性疫情发生以来，北京朝阳医院始终坚持生命至上的理念，落实北京疫情防控工作领导小组决策部署，实施科学防控，进一步加强急诊急救的“一二三四”管理，即：强化预检分诊一个制度，提高接诊和周转两个能力，规范抢救留观、拟住院和紧急住院三类患者的日常救治，畅通危重孕产妇、胸痛、多发伤、卒中四条绿色通道，确保急危重症患者得到规范、有效、及时、安全救治。6月份，北京朝阳医院急诊接诊患者19454人次，开展急诊手术270台，实现了医护人员和就诊患者零感染。

强化预检分诊制度

急诊实施全面封闭式管理，单一出入口，患者和家属均需出示健康宝，进行体温检测和流行病学史筛查。对生命体征不稳定、随时有生命危险的患者，在具备隔离条件的区域及时抢救；对疑似患者就地隔离和救治，并同时进行咽拭子标本采集。为保障急危重症患者就诊安全，针对急诊孕产妇、急危重外伤、急性心梗患者和急诊手术等患者，医院制定完善了新冠肺炎患者的排查、收治、处置等急诊急救工作流程和各类预案，确保各环节顺畅衔接。

提高急诊接诊和周转两个能力

一是提高急诊接诊能力。医院疫情防控工作组统筹调配全院人员和空间资源，调整急诊布局和区域功能，将距急诊科近、隔离条件好的住院病房，设置为临时过渡病房，收治急危重症患者，提高急诊服务能力。

二是提高急诊周转能力。加快急诊留观区域患者的周转，缩短患者在急诊滞留时间，加强区域医联体合作，在原有二个医联体设有三个病区127张床的基础上，再增加一个病区45张床，加快急诊患者的周转。

规范三类患者的日常救治

所有需要进入急诊抢救室、留观室的患者，须完成“1+3”检查，即核酸检测、抗体、血常规和肺部CT检查，所有拟收治住院的患者，在办理住院申请单之前，须完成第二次核酸检查；所有急诊紧急住院患者，须尽快完成“1+3”检查；急诊患者核酸标本采样在急诊科完成，紧急急诊手术和介入、微创操作等患者随时采样、即刻送检，做到快速检查、快出结果。

畅通四条绿色通道

全力保障危重孕产妇、胸痛、多发伤和脑卒中四条急救绿色通道畅通，充分发挥胸痛中心、卒中中心和综合医院作用，做好心脑血管疾病、多发伤患者救治和孕产妇、儿童、老年人等重点人群救治。

以胸痛绿色通道为例，疫情期间，医院针对急性心肌梗死患者的急诊介入手术从未停止。完善急诊心脏介入导管室“三区双通道”工作流程，确保急性心肌梗死需做介入治疗的患者能够按照相关制度要求和诊疗规范得到及时有效救治。

接诊急性心肌梗死患者时，首先进行新冠肺炎感染初筛，心血管及其它病史采集，体温、心电图等检查，冠脉缺血危险分层评估。对疑似、不能排除新冠肺炎的患者进行肺部CT、血标本、咽拭子采集，评估患者介入治疗风险，在充分保证患者安全的前提下进行心脏介入手术。医院还开辟急诊第二监护室，收治急诊心脏介入术后患者。

医院在隔离筛查病房内设有孕产妇和新生儿专用隔离病房，确保24小时可收治患者。遇有急诊剖腹产孕产妇，可随时开放使用负压手术间，实现从接诊评估、患者转运、开放通道、手术处置等全流程顺畅衔接。

此外，为优先保障急危重症患者救治，医院还通过疏导非急诊患者门诊就诊，减少对急诊资源的占用。一方面通过医院网站、服务热线和各预约挂号平台，实时发布急诊科就诊人次、抢救室和留观床位使用率等信息，有序疏导患者。另一方面加强互联网+医疗服务。3月31日，朝阳医院正式上线互联网诊疗服务，为慢病、常见病复诊患者提供线上、线下一体化的“互联网+医疗”服务。目前，已有呼吸科、心内科、内分泌科、神经内科、消化内科、风湿免疫科、泌尿外科7个科室80名医生开通了互联网诊疗服务，进一步缓解了非急症患者挤占急诊资源造成的压力。

下一步，北京朝阳医院将始终坚守公立医院职责，举全院之力确保疫情防控与医疗服务两促进，为群众生命健康保驾护航。