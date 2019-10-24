中国胸痛中心联盟正式成立 加快构筑急性胸痛救治网

10月22日，中国胸痛中心联盟成立大会暨胸痛中心质控会议在北京召开，国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉、国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处处长王毅，中国科学院院士、中国心血管健康联盟主席、复旦大学附属中山医院葛均波，中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇，中国心血管健康联盟秘书长方唯一，中国人民解放军南部战区总医院向定成等众多心血管领域专家出席本次会议。

中国胸痛中心联盟正式成立

由于心血管疾病已成为我国百姓健康的“头号杀手”，为此，国家卫生健康委员会先后颁布《提升急性心脑血管疾病医疗救治能力》和《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》两项重要政策。在不断地讨论、试验中，中国胸痛中心联盟在国家卫生健康委员会医政医管局的指导委托下，由13个发起单位和30个联合发起组织成功发起建立。

焦雅辉副局长在致辞中指出，《关于提升急性心脑血管疾病医疗救治能力的通知》和《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》，均将胸痛中心为代表的五大中心建设纳入国家层面的行动，而在新发布的《健康中国行动（2019-2030年）》中，胸痛中心更作为助力健康中国行动心脑血管专项行动落实举措。作为政府和行业的主管部门，国家卫生健康委员会医政医管局将继续支持中国胸痛中心联盟相关工作开展，促进中国心脑血管疾病死亡拐点早日到来，造福广大患者，实现健康中国。

葛均波院士在会上表示，中国胸痛中心联盟的成立能够更好地落实《健康中国行动2019-2030》提出的要求、开展心血管疾病专项行动，切实有效地将胸痛中心建设下沉到更为广泛的基层医院。它将加强与国家卫生健康委员会等各级行政部门的联系，团结全国各胸痛中心单位医院，织密急性胸痛救治网。进而汇聚更多的力量，为胸痛中心提供更广阔的发展空间，更好地守护中国人的心血管健康。

霍勇教授全面讲述了中国胸痛中心联盟成立的背景、意义和目标。并指出当前全国心血管疾病发病率和死亡率持续升高，2030年预计有2260万心肌梗死患者，亟需重塑或加强急救体系建设，加强心肌梗死防控力度。中国胸痛中心联盟加大了“三全模式”建设力度，整合医疗机构、科研院所、社会团体、医药企业的资源，集中产学研优势，强化协调创新，缩小地域差距，提升急性胸痛防治水平，切实维护患者的健康权益。

与会嘉宾合影

随后，方唯一教授、向定成教授分别就“中国胸痛中心联盟的主要工作规划”及“胸痛中心质控现状及下一步工作方案”进行大会分享。未来将持续推动胸痛中心在全国的建设，建立全国-省-医院三级质控体系，将质控考核情况作为评选示范基地重要标准。以点带面，促进区域急性心梗死亡率下降。