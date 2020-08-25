苏楠：减少急性加重、减少死亡率是慢阻肺治疗中的关键

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，中日友好医院国家呼吸医学中心呼吸与危重症医学科主任医师苏楠表示，改变慢性气道疾病的现状，最重要的是在基层。

苏楠介绍，慢阻肺是在高血压和糖尿病之后第二批进入国家分级诊疗试点工作的疾病。对于慢阻肺患者而言，减少呼吸道症状，改善生活质量，减少急性加重，减少死亡率是慢阻肺治疗中的关键任务。

“在慢阻肺分级诊疗的整体流程中，基层医院要筛查找出慢阻肺病人，对高危人群进行教育并随访，制定康复和随访的计划，双向转诊，重了就往上级转。”苏楠说。

苏楠表示，对于慢阻肺患者早诊断早治疗非常重要，基层医院要将35岁以上有吸烟的人群列为高危人群，对其定期做肺功能检查，识别早期慢阻肺的患者，转至上级医院确定规范的治疗方案。对稳定期患者的随访是基层医院的框架之一，完善对病人的随访应包括健康档案、定期随访、生命体征记录、反复的疾病评估和风险评估等。