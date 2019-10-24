“与时代同框·享受美好新生活” 新中国70年养老事业巡礼专家座谈会在椿萱茂举行

10月22日，由人民日报社健康时报主办、远洋椿萱茂支持的“与时代同框·享受美好新生活”新中国70 年养老事业巡礼专家座谈会在椿萱茂（北京青塔）老年公寓举行。全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶，邓小平专职保健医、解放军总医院高干病房原主任胡士良，中国社会福利与养老服务协会会长冯晓丽，中华医学会老年医学分会第十届主任委员、卫健委老年医学研究所副所长于普林，中国老年保健医学研究会高血压分会主委、解放军总医院第二医学中心心内科主任医师朱平，中国亚洲经济发展协会养老产业委员会会长、世界中医药学会联合会医养结合专业委员会副会长陈玉琢，人民日报社健康时报副总编辑李晨玉，远洋养老运营管理有限公司副总经理谭超等嘉宾，从“讲述、畅谈、康养”三个维度对中国养老事业进行了回顾、探讨和展望。

全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶

“新中国老龄事业实现了跨越性发展，取得了历史性成就。” 全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶认为，我国养老事业已取得了五大成就，即养老保障体系织密筑牢，养老服务体系加快推进，老年健康体系加速构建，老年文化事业繁荣发展，敬老爱老氛围日益浓厚。同时，他将老龄事业的发展总结为四个阶段：孕育发展阶段（1949-1977），新中国成立，老龄事业开始起步，显著特点是家庭保障与集体保障相合；探索发展阶段（1978-1999），随着改革开放，老龄事业进入探索发展时期，显著特点是开始探索建立制度；体系发展阶段（2000-2011），随着进入老龄化，老龄事业发展进入新阶段，显著特点是进入体系发展阶段；快速发展阶段（2012-现在）党中央国务院更加重视，显著特点是贯彻以人民为中心发展理念，更加注重获得感、幸福感和安全感，老龄事业发展进入新时代。

同时，吴玉韶还总结了养老事业取得历史性成就的五条成功经验：一是必须坚持老龄事业发展基本方针，坚持政府主导、社会参与、全民行动相结合，构建老龄工作大格局；二是必须践行以人民为中心的发展思想，把不断增强广大老年人的获得感、幸福感和安全感作为奋斗目标，充分尊重老年人平等参与社会发展的主体地位；三是必须坚持突出重点统筹兼顾方法，坚持问题导向，加快补齐短板。坚持全局观念、系统思维，把老龄事业融入国家经济社会发展全局；四是必须将弘扬优秀传统文化和不断推进改革创新有机结合，走中国特色老龄事业发展之路；五是必须立足基本国情、借鉴国际有益经验，不断提高老龄事业发展的科学化水平。

中国社会福利与养老服务协会会长冯晓丽

中国社会福利与养老服务协会会长冯晓丽认为，从基层的服务角度来看，中国养老服务业的发展从“十一五”到“十三五”也是三个非常重要的阶段。她解释，“十一五（2006-2010年）”是中国的养老服务业发展的基础建设期，保证“三无老人”的基本养老问题，是政府兜底性服务；到了“十二五（2011-2015年）”创新发展期，进入了适度普惠型的社会福利制度，公办养老机构为主干，社会力量逐步参与，提升到了对病残以及家庭困难老人的服务；到“十三五”，进入蓬勃发展期，中国面向所有老人提供优质的服务，并构建了完整的社会福利、社会保障和养老服务的政策体系。

中国亚洲经济发展协会养老产业委员会会长、世界中医药学会联合会医养结合专业委员会副会长陈玉琢

中国亚洲经济发展协会养老产业委员会会长、世界中医药学会联合会医养结合专业委员会副会长陈玉琢表示，各国的养老产业都有自己的特色，我国应该“挑着学”。例如学习欧洲的养老服务体系设计理念和人性化经营管理，学习日本在精细化服务和丰富的适老化技术与产品。“当然，在学习他们的同时，我们还是要立足中国国情，考虑文化、社会、人口等多种因素，创立中国特色养老服务体系与模式。”陈玉琢会长补充说。

他还指出，2020年至2035年这15年应该是中国养老服务业的2.0时代。政府应主导制定、完善政策和标准，严格监管执行出台鼓励帮扶措施，激发全社会参与积极性；行业要做好政策和标准的贯彻落实及推广宣传，促进和推动标杆示范的规划与建设；企业的话，规范化建设运营管理，稳步提升服务质量专业化、标准化、品牌化发展。

邓小平专职保健医、解放军总医院高干病房原主任胡士良

“我是个老年人，同时也是一位医生，特别关注服务与医养结合的发展问题。”邓小平专职保健医、解放军总医院高干病房原主任胡士良教授说，养老最关键的就是要健康，其次要在服务上做真做细。目前中国还有4000多万失能老人要长期照顾，还有50%左右的老人属于空巢留守状态，“住不上、住不起、住不好”的大城市的养老难题还没有得到很好的破解，农村的养老模式也没有很好的补齐，对于2.5亿老人来讲，要享受更好的生活，还要走相当一段长的路要走。

中华医学会老年医学分会第十届主任委员、卫健委老年医学研究所副所长于普林

中华医学会老年医学分会第十届主任委员、卫健委老年医学研究所副所长于普林表示，失能、半失能、高龄老年人和失独（失去独生子女）老年人给我国社会、经济和养老医疗提出了严峻的挑战，如何解决这部分老年人的医疗和养老已成为亟需解决的问题，特别是在养老机构建立一个经济、安全、有效的卫生服务模式，是摆在我们面前一个急待解决的医养结合的重大民生问题。

远洋养老运营管理有限公司副总经理谭超

作为远洋集团旗下的养老服务品牌，椿萱茂深耕机构养老七年之久，据远洋养老运营管理有限公司副总经理谭超介绍，椿萱茂深研长者需求，连锁布局10个城市30个项目，床位近20000张。与美国优秀养老项目携手，吸纳和学习各国先进的养老技术与经验，形成自身特色的管理与服务。

与会嘉宾还应邀参观考察了椿萱茂老年公寓智慧化样板间，悦享数字CEO赵锴从智能便携、健康和安全三个维度对智慧化样板间的功能进行了详细介绍。据悉，悦享数字与椿萱茂共同打造了WeCaring养老数字化解决方案。智慧化房间，一方面确保了入驻长辈的安全性、便利性，另一方面也提升了养老机构的管理效率和服务品质。对此，吴玉韶表示，“新时代新养老，将由生存必需型向享受型、发展型、参与型转变，实现从养老到享老的目标，老年人将更好地共享经济社会发展成果，更好地参与经济社会发展，老龄事业将迎来更加美好的明天。”