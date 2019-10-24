北京大学国际癌症研究院启动 诺辉健康捐赠2000万

近年来我国癌症的发病率和死亡率不断攀升，癌症是我国居民目前第一死因，不仅对健康构成重大威胁，还对经济社会发展造成严重负担。

如今，我国癌症研究水平虽然取得了巨大的进步，但原创性理论，突破性、颠覆性、应用性创新仍然较少。为提高我国的癌症诊疗和研究水平，2019年10月22日，北京大学国际癌症研究院启动暨学术年会在北京大学医学部国际合作交流中心举行。

会上，诺辉健康科技有限公司与北京大学签署协议，捐赠2000万元人民币，支持北京大学国际癌症研究院进行癌症早期筛查的科学研究、临床实践以及应用转化。

参加会议的有，教育部科技司雷朝滋司长，国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟，国家自然科学基金委员会医学科学部主任张学敏，中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏，中国科学院院士、北京大学基础医学院尚永丰，英国皇家病理学院院士、欧洲生命科学院院士、英国牛津大学路德维格癌症研究所所长卢欣，北京大学肿瘤医院院长季加孚，北京大学首钢医院院长顾晋，北京大学肿瘤医院党委书记朱军，北京大学肿瘤医院副院长沈琳，北京大学肿瘤医院副院长潘凯枫以及来自校内外的众多学者代表出席了仪式。北京大学医学部副主任张宁主持仪式，诺辉健康CEO朱叶青应邀出席。

据悉，这次捐赠是北大国际癌症研究院成立之际收到的第一笔捐赠。詹启敏对诺辉健康表达感谢的同时，也表示诺辉健康此次慷慨捐资体现出企业高度的社会责任感和对我国肿瘤防治事业的赤诚之心。他表示北大国际癌症研究院在国家、社会以及所有师生和校友的共同努力下，有信心、有能力建设成为世界领先水平的癌症研究与诊疗中心。

北京大学国际癌症研究院以解决癌症科学问题为牵引，以核心技术为突破，以学科交叉为导向，瞄准肿瘤防治需求，聚焦肿瘤难点、热点和重大基础性问题，在肿瘤生物学、临床肿瘤学、肿瘤新技术、肿瘤流行病学、血液肿瘤学、肿瘤免疫学及肿瘤药学七大方向开展研究，致力于吸引并造就国际一流科学家和研究团队，解决目前困扰我国癌症诊治的重大难题。

朱叶青在致辞中表示，作为北京大学校友非常高兴能回报母校。癌症作为世界性难题，还有很多亟待攻克的科学和技术难题，而解决的重点在于产学研企的多机构合作，共同打造规范、高效的临床研究环境。此次设立“诺辉健康癌症早筛捐赠项目”，将积极推动在癌症防治特别是早期筛查领域的科学研究、临床实践以及成果转化。（王国菁）