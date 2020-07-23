互联网诊疗落地北京大学肿瘤医院并实现医保对接

疫情期间，为方便患者就医，减少院内人员聚集，北京大学肿瘤医院加速推进互联网诊疗服务，并于6月24日完成互联网诊疗的医保对接。复诊患者可通过“北肿云病历”APP挂号，在家里看网络视频门诊，医生通过网络视频进行问诊，在线为患者开具检查、检验及处方，并通过“北肿云病历”把诊疗单和病历推送给患者，患者可以线上完成缴费、预约检查日期，可以选在线下到院做检查和取化疗药，也可以再当地医院完成后续医疗复查。互联网诊疗服务的开展，减少了患者就诊环节和非医疗花费支出，降低了院内交叉感染的风险。

互联网诊疗每天服务超过350位老患者

截止到7月22日，全院共有18个科室125位医生出互联网门诊，已累计完成超过2000位患者的线上复诊。平均每天有超过25位医生，包括知名专家、教授在线为复诊患者提供服务，每天线上门诊门诊量超过350位患者。随着信息系统功能的不断完善和医师对互联网门诊业务熟悉和掌握，以及肿瘤患者和家属对新型就诊方式的认知和认可，线上服务量还将有新的突破。

来自江西的肠癌术后老患者：网上看病很方便

在消化肿瘤内科医生齐长松医生的网上诊室，笔者看到网上有一位来自江西的肠癌术后6年的老患者，他在当地做完了检查，已经把结果上传到“北肿云病历”系统上，齐长松通过视频问诊，看到老人的面色红润，表达清晰，基本情况很好，又在线查看了他过往的病历，并对比了这次的检查结果，给出了诊疗建议。十五分钟的视频门诊结束后，老人很感慨地说：原来我来北京复查一趟可麻烦了，孩子带着我去，路程远，我还晕车，路上可受罪了。每次得好多天，吃、住、行的钱比药费还贵。这回有了网上看病，可方便了，我在家里就能看见齐医生，和到北京去诊室一样。

今后，北京大学肿瘤医院将继续推进互联网诊疗服务，并深入探索线上线下相结合的诊疗模式，做到既和病人面对面，也和病人键对键，不断优化系统，拓展功能，提升患者和医生使用体验，让信息多跑路，让患者少跑路，为患者提供更加可及、便利、高效的医疗服务。

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（作者：北京大学肿瘤医院 管九苹）