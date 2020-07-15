北京大学肿瘤医院疫情期间多种形式为患者开展医疗服务

人民网北京7月15日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第152场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京大学肿瘤医院院长季加孚介绍，新冠肺炎疫情发生后，按照北京疫情防控工作领导小组的总体部署，在市卫生健康委和市医管中心的领导下，北京大学肿瘤医院立即成立了疫情防控工作领导小组，由党委书记、院长担任领导小组组长，下设医疗救治、院感防控、后勤保障和安全保卫等工作专班，建立每日例会制度，研究部署医院疫情防控工作，确保疫情防控和患者治疗有序推进，截至6月底，完成门急诊19.3万次，住院2.4万人次，住院及急诊手术3918台次；放射治疗3.8万人次，CT检查9.3万人次，核磁检查1.9万人次，组织全院工作人员开展院感培训累计达到9800人次，实现了就诊患者和医务人员零感染。

不断完善医疗服务工作。结合医务人员状况、防护物资储备和血液库存等实际情况，加强人力调配和物资筹备，全力保障肿瘤患者治疗的有序开展。对于已进入治疗序列的患者，积极与患者沟通并协调安排，保证治疗的连续性和规范性。对于无法来院治疗的患者，医院积极引导患者在居住地附近、具备相应医疗能力的医疗机构继续治疗，指导当地医院实施治疗方案，保持治疗的延续性。医院设立院内急诊，及时处置发生肿瘤急症的情况，确保患者安全。

引导患者有序进行就诊检测。疫情防控期间，医院微信公众号推送多篇就诊须知，实时引导患者按疫情期间流程就诊。公布门诊部、挂号室、各医技科室联系电话，方便复诊患者改约时间。开展自助预约超声、心电图检查、核酸检测等项目，方便患者通过手机、自助机自助预约。疫情期间未能按时来院就诊患者，不按爽约处理。为方便患者来院就诊，告知就诊时注意事项或更改就诊时间，电话联系患者超过2万人次。患者通过京医通微信公众号、114等途径预约后就诊，就诊当日持预约信息按预约时间段进入医疗区域。针对定期开药但未能预约的患者，经主诊医师评估后进行单独处置，保障常规药物治疗患者正常就诊。为做好门急诊和住院患者核酸检测服务，我院核酸检测实验室经过紧急筹备，5月31日建成并通过验收，获批开展核酸及抗体检测服务，可以适应肿瘤患者核酸检测需求。

多种形式为患者开展医疗服务。积极推进互联网诊疗工作，开展线上咨询服务，减少患者院内聚集，解决患者疫情期间咨询就医的问题。疫情期间，医院105位专家参与各网络平台直播科普节目180期，电视节目16期，其中10期为指导病人疫情期间如何就医。官方微博共计发布疫情防控等科普知识283条，阅读量317万人次。为减少患者来院次数，降低院内聚集感染的风险，我院积极推进互联网医疗服务，借助“北肿云病历”APP开展线上咨询和在线复诊业务。在互联网诊疗模式下，患者通过发送文字、图片、语音、视频等多种形式与医生线上沟通，医生借助复诊平台在线查询患者病历，在线完成开具检查、检验、处方等医疗活动。现已有14个临床科室开展在线复诊服务，累计服务患者1719人次。同时，为病情稳定的患者，在用药安全的情况下，延长至三个月的用药量，方便患者。

季加孚表示，下一步，北京大学肿瘤医院将继续按照北京疫情防控工作领导小组的部署要求，在做好医院感染管理控制的同时，积极稳妥扩大手术收治范围，提升医疗服务质量，适应群众就医需求，为城乡居民生命健康做出新的更大贡献。