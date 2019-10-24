秋冬季节天气转凉，身边常能听到阵阵咳嗽声。如果是感冒引起的咳嗽，必要时需进行止咳治疗。在众多的止咳化痰药中，糖浆剂历来受到人们的青睐。它服用方便、口感甘甜、药物易被吸收，对胃肠道刺激也小，尤其适用于儿童、老年人以及吞咽困难者。有些患者服用糖浆后，喜欢将其放入冰箱，认为这样可以像蔬菜水果一样起到“保鲜”作用，同时避免滋生细菌。这样做其实是不对的，因为糖浆类药物“怕冷”。

糖浆剂经过特殊工艺加工制成，一般为黏稠的口服浓蔗糖水溶液。糖浆剂含糖量非常高，通常不低于45%，药用糖浆含糖量一般在65%以上，在密封状态下不需冷藏就可以保存比较长的时间。同时，由于蔗糖的比重大于水，会沉积于底部形成絮状物。如果储藏温度过低，反而会使糖浆中的饱和蔗糖溶解度降低，从而析出形成结晶，影响药品的稳定性、均衡性和有效性。

通常情况下，糖浆开瓶后常温储存即可，其最佳保存温度是10~30℃。开瓶后建议尽快用完，一般存放不宜超过1个月。

需要注意的是，每次服用糖浆剂前最好充分摇晃瓶身，以看不到絮状沉淀物为准，这样可以避免因药物分布不均匀而导致取量不准。如果糖浆中出现大量气泡、絮状物、沉淀物、变色、结晶，或开瓶后出现酸败、发霉、异味等现象，说明药物可能已经变质，此时就不要服用了。服药时也不要“嘴对嘴”直接服用，这样做除了剂量不准，还会将口腔中的细菌带入瓶中，污染药物。▲