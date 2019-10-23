为推进新时期扶贫攻坚重要战略部署和健康扶贫有关要求，在中组部及浙江大学的精心协调和大力支持下，2016年4月，浙江大学医学院附属第二医院（简称“浙大二院”）与贵州省台江县人民医院缔结对口帮扶关系。同年5月，台江县人民医院挂牌成为浙大二院台江分院（简称“台江分院”）；9月，浙大二院委派汪四花同志到台江分院担任院长，全面实施“组团式”医疗帮扶工作。经过三年多的“组团式”帮扶，台江县人民医院旧貌换新颜，业务范围得到拓展，综合服务能力得到大幅度提升，医院各项工作取得前所未有进步，让台江老百姓实现了在家门口看病、看好病的良好愿望。

2016年5月30日，台江县人民医院正式挂牌为浙江大学医学院附属第二医院台江分院

明确帮扶定位、帮扶目标 拟定帮扶思路

明确了帮扶定位，即构建医疗合作、交流平台，加强医疗服务保障；培育一批人才，移植一套技术；将台江分院建成黔东南州内具有一定影响力的示范性县级综合医院。制定实施目标：一年有起色，二年有一定成效，三年有一定影响力和获得明显成效，四年实现医疗服务能力“辐射周边地区”，五年成为黔东南有一定影响力的示范性县级综合医院。理清工作思路，加强外涵建设和提升内涵建设同步进行的发展思路。外涵建设包括：打基础、竖框架、建平台；内涵建设包括：育人才、强技术、提能力、创品质。以制度建设为切入点，以学科建设为抓手，一步步将分院工作稳步向前推进。

加强资金投入 改善医疗设备

中央组织部支持230万元，给台江分院购置了急危孕产妇B超机、掌上心脏B超、有创呼吸机等医疗设备。浙江大学支持1860万元，为台江分院购置了1.5T磁共振、DSA、胃肠镜、等10余台高精尖医疗设备。浙大二院支持442万元为台江分院创建远程会诊中心、远程eICU平台、远程病理等设备。2017年5月，台江分院实现扭亏为盈，自筹资金采购2000余万元的医疗设备。2016年4月帮扶以来，分院新增设备总资产达7247万元。这些设备的投入和使用，不仅为临床诊治提供了支撑和保障，同时，为打造示范性县级综合医院打下良好的基础。

创新“组团式”帮扶体制 采取“五结合”的模式，确保帮扶实效

从2016年4月至2019年8月，浙大二院共派驻专家30批次49人，特选派医院管理专家汪四花同志担任台江分院院长，并采取“五结合”的模式，助推帮扶：

“组团式”与多学科相结。长期派驻在台江分院帮扶专家每月有8-12名，涵盖8-12个学科。三年多来，共派驻专家涵盖近20个学科。形成“组团式”在帮扶强度、“多学科”在帮扶广度相互促进，推动台江分院的发展。

帮扶专家

长期帮扶（6个月-1年）与短期帮扶（1-2周）相结合。除了常驻专家，根据分院发展不同阶段需要，不定期的派出短期帮扶专家指导、强化相关工作。如DSA启动，浙二总院王建安院长带领他的心血管团队到分院作手术指导；急诊科创建“三个中心”，总院派出相应专业专家长期帮扶和短期学术培训。

浙二总院王建安院长带领团队做心脏介入手术

临床业务指导与管理相结合。派驻的帮扶专家除履行临床技术指导外，并根据各专家特点挂职副院长及科室执行主任等职务。既指导业务，更强化管理。

“导师制”带教与双向考核相结合。帮扶专家与受援分院骨干医生形成“一对一”的导师制带教，每月对教与学实行双向考核，确保技术传授和承接效果。确保将各专业留下一颗专业的种子，该带教模式已在黔东南各帮扶医院推行。

派驻专家与发展需求紧密结合。浙二总院根据台江分院发展需要，在不同时期派驻符合需求的专家。分院的重点学科从帮扶至今专家从未间断，如妇科、泌尿外科、消化内科、心血管内科等，有力促进由输血向造血转化。

强化医院内涵建设，提升医院管理水平

强制度、改流程。三年来，新增和修订制度、流程近250项，狠抓落实。如急诊就诊制度的改进，改变了原来患者找医生，现在真正让医师跑起来，让设备动起来，尽量减少患者的跑动，提升患者就医体验。“儿科门诊就诊流程”的改进，改变原来儿科患者都到儿科病房看诊，儿科病房人员繁杂，吵闹，存在医疗安全隐患等。通过制度建设和流程改进，让员工从身到心都感受到医院的变化，让患者体验到就诊的方便高效。

创建学科平台及特色专科。2016年5月，建成黔东南第一个远程会诊中心。2016年8月，组建泌尿外科，浙二派驻五轮专家，使分院医生已能开展常见的泌尿外科手术。2016年12月，创建消化内镜中心，已是黔东南消化内镜中心的一个模板，吸引黔东南州的患者来检查治疗。2017年5月，建成核磁共振室并投入使用，开展近40项检查项目。2018年5月，创建心血管介入中心（DSA）：目前冠脉造影技术已成为分院常规检查手段，急救了4例急性心肌梗死病人。2018年7月，浙二总院捐赠远程eICU平台，使台江分院的病人获得24小时总院监护病房专家的监管和指导，开通心电远程平台、微生物实验室、数字病理远程平台等19个学科平台，为台江县老百姓的疾病诊治和生命安全保驾护航。

汪四花院长作帮扶成效介绍

重文化、提品牌。利用分院内特色长廊，创建“领导关怀长廊和帮扶成果展廊”；设置帮扶专家园地。关爱员工，与临聘人员签订用工合同，为他们缴纳养老保险金，提升工资待遇。确定医院院徽和服务宗旨。提升员工综合素质、丰富员工精神生活。规范并增设醒目的就医标识；开展多彩的文娱活动，增强凝聚力。

加强人才培养，提升医院服务能力

在人才招聘方面，向政府申请人才招聘权限；提升临床医生招聘学历。三年多时间共招聘临床本科生共21名。稳定现有比较优秀的临床医务人员：向政府申请“社会购买服务”（备案制）。同时申请备案制人员享受与正式编制人员同工同酬待遇，将优秀的临聘人员通过考核纳入备案制，减少人员流失，目前有备案制人员166名。

在加强人才培养方面，主要通过“创建多元化学习平台、选送进修、“组合拳”培训、自主学习能力的培养”等方式强化人才培养。创建多元化学习平台：参与远程视频学习；分院麻醉科通过”YY语音远程联线”实时参与到我院麻醉科的晨会；分院泌尿外科通过”会畅通讯语音”参与我院泌尿外科晨间疑难病例讨论等。选送进修学习，推动工作的创新：三年来分院外派进修培训155名，到浙二总院97名，有副院长、科室负责人和临床骨干等。进修人员中有7人成长为科室副主任。

采取“5个组合拳”，促进从输血向造血转化。帮扶专家的传、帮、带，移植造血细胞；“一对一的导师制”带教，激活造血细胞；开设继续教育学习班，营养造血细胞；选拔骨干 组织集训，繁殖造血细胞;；急救演练，强化造血细胞

通过三项措施，加强自学能力的培养。一为建立科室培训微信群，监管各科培训频率和效果；二为院内“学分制”管理：根据不同职称设立不同的年度完成学分，学分完成与医院职称聘用挂钩；三为推出“青年论团”讲座，鼓励年青医生主动学习、查询资料，提升综合素质。

汪四花院长作护理业务指导

做好帮扶延伸服务。2017年初，分院派6个骨干科室与6个乡镇卫生院和六个村卫生室签订了帮扶协议，经过近一年的努力，各乡镇卫生室的环境和工作流程、技术等获得提升，各帮扶村的老百姓生活习惯得以改变，慢性病治疗的依从性提高。同年，帮扶专家到所有乡镇卫生院为妇女同胞进行常见病免费筛查。在2019年3月至4月，以“脑卒中、胸痛及创伤”三个中心为主题，深入全县各乡镇卫生院、村寨巡回演讲、义诊及宣传相关知识，同时对全县乡镇卫生院、乡村级医务人员进行现场急救能力培训。

帮扶专家秉承驻点台江、带动乡村、服务黔东南、辐射贵州，哪里有需求就往哪里去的理念，帮扶脚步踏遍黔东南各县市，并向贵州省的部分地区延伸。 2018年5月,黔东南州人民医院两名产妇手术后发生大出血，病人危在旦夕，州卫生健康局第一时间想到台江分院的帮扶专家，经连接浙二总院远程视频专线，浙二专家通过视频对州人民医院的医生进行指导，两位患者转危为安，被传为佳话。

创伤病人应急演练

帮扶前的台江县人民医院，负债严重、人才匮乏、技术水平低、设备紧缺老旧、人员观念落后、管理理念缺失、人心不稳、医院入不敷出，医院发展困难重重，举步维艰。经过三年多的帮扶，医院发生了脱胎换骨的变化。医院由亏损转为有盈，医院总收入翻几翻，医院的总资产由6152万增到9796万，增长59.2%。历史债务由4240万减少至2100万，员工的福利待遇得到满意增长，凝聚力获得空前的强化，精、气、神得到提升，消极怠工现象不复存在，95%以上员工对医院的发展充满信心。主要体现在以下几方面：

医疗服务能力得到提升，老百姓得到实实在在的医疗服务实惠。医院急救能力得提升，如2019年7月抢救一位38岁高龄剖宫产妇，该患者不但是心肌梗死，还伴有夹层动脉瘤撕裂出血，生命危在旦夕，紧急作了经皮冠状动脉介入治疗手术，挽救患者生命。医院重点学科得到发展：如泌尿外科，黔东南州各县级医院有独立泌尿外科的很少，能规范诊治的更少，患者慕名从临县而来；消化内科，黔东南州的病人前来就诊等。医院服务人次翻翻：帮扶前三年与帮扶后三年均值比：门、急诊病人增长107%；住院人数增长36%；手术人次增长121%；转诊率下降了39%，目前转诊率为3.8%左右；外县来就诊的门诊病人增长302%，外县住院病人增长263%。2019年1-6月份较去年同期相比，门、急诊人次增长25%；住院人数增长16%；手术人次增长27 %；外县来就诊的门诊人次增长50%；住院病增长44%。

信息化建设的强化，使一个县级示范性综合医院已初具雏形。医院基础设施和信息化建设水平取得突破性进展。医院文件已实行院内OA系统的传输；医护人员在院内网系统可查阅各项辅助检查结果；放射科能自行刷号取片和打印报告结果；农合病人已能实现异地结算等， 2019年5月28日二期信息化工程建设已正式启动。患者就诊体验得到提升:新扩建、装修的门诊楼、医技楼等布局更合理、功能更齐全、环境更舒适，服务设施、设备配备更完善，为患者提供更安全舒适的医疗保障。

医务人员整体素质得以提升，医院的人才队伍逐渐成长。已培养形成了良好的学习氛围，有48人获得美国心脏协会授予的基础生命支持证书，有4人获得美国授予的基础生命支持导师资格。三年多，全院急救患者90人，成功78人，抢救成功率80%，较帮扶前提高85%。开展新技术、新项目118项。妇科新技术24项；泌尿外科25项；普外科18项；麻醉科14项；消化内科9项，以及神经内科、心血管内科、血透室、重症监护室、超声科等都具有较强的造血功能。参加黔东南或贵州省技能竞赛，在领奖台上有了台江分院员工的身影：如2019年3月2日，获得“贵州省县级医院护理服务能力提升展示大会”获得一等奖；2019年7月ICU医生组和麻醉医生组获得优秀奖；黔东南州组织的护理竞赛多次获得二、三等奖。

4.树立了医院的新形象。帮扶专家一批又一批的派驻分院，他们每周一至周五在医院进行知识和技能的传授。周六、周日他们走村进寨为百姓义诊、宣传党的好政策和疾病知识宣讲，哪里有需要他们就到那里。2019年5月12日，专家团队翻山越岭来回9个多小时，历经四个县去看望一名患儿，让百姓感受到党的好政策，得到百姓的好评。2017年10月，浙大二院帮扶专家团队在台江工作的事迹“洒向苗疆都是爱育得苗岭花盛开”获得教育部第二届直属高校精准扶贫精准脱贫评选十大典型项目之一；2018年3月，浙大二院帮扶事迹“天使日记”被贵州省歌舞团搬上舞台。2月，荣获“2016-2018年对口帮扶黔东南州医疗卫生工作先进集体”等荣誉，为医院树立新形象，为医疗扶贫树立榜样。

住院病人给我院医务工作者送锦旗

总之，帮扶三年多，台江分院在医院管理、设施设备更新、学科建设、综合能力提升等方面都发生了翻天覆地的变化，基本实现“第三年有一定影响力，获得明显成效”的既定目标。2018年5月，在接受“全国三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作专项督导检查”时，取得全国排名第一的成绩。2018年，国家卫生健康委在全国31个省（市），开展了公立医院互联网满意度调查，台江分院排列前十名。2019年6月获得全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院名单之列。 2019年5月25日，荣获第三届县域医疗榜样力量“最美县医院”奖。 （浙江大学医学院附属第二医院供稿）