探索全新养生产业链 用中医药创新服务全民大健康

10月25日，全国中医药大会在北京召开。“传承精华，守正创新”成为大会结束一个月来中医药行业甚至是所有关心中医药事业和产业发展的相关人士普遍热议的议题。国家对中医药的重视和关心也让包括金木集团在内的中医药企业备受鼓舞。

加快推进中医药现代化、产业化，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，已经成为中医药行业内各个主体面临的重要考题。如何充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，如何让中医药为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，也成为中医药企业的历史使命。

近年来，随着国家“振兴中医药事业”战略的逐步实施，中医药产业发生了巨大变化。相关报告显示，到2017年，我国中医药大健康产业的市场规模已经达到1.75万亿元，其中中医药工业总产值达到8442亿元，约占整个医药产业工业总产值的1/3，中医药行业也进入了一个新的发展时期。

据了解，目前，金木集团正在和御本堂集团共同打造一个双集团多模式的中医药养生服务产业链。在这个产业链里金木集团位于千年药都河北安国的产业园区和御本堂位于北京怀柔的中医药GMP生产基地将处在中医药研发和生产的龙头位置，同时双集团还将在国内的多个重点城市投资建设中医馆和养生馆，形成集合生产、研发、治疗、养生、康复的完整中医药产业链。

就在中医药大会召开的第二天，中共中央、国务院发布了《关于促进中医药传承创新发展的意见》（下简称《意见》）。《意见》提出要求，鼓励中医药产业的创新。强化中医药在疾病预防中的作用。结合实施健康中国行动，促进中医治未病健康工程升级。而据介绍，金木集团正是坚信传统中医药理论体系里宝贵的养生保健价值链，不断在产品研发和服务模式创新上投入资金和人力。

据了解，金木集团在建立河北省中药材产业技术研究院的基础上，率先在行业中成立了院士工作站，聘请行业科研专家，配备先进的实验设备，组建成集团的研发机构；在紧密结合市场的基础上，成功开发了具有高科技含量的多种养生产品；并与以浙江大学为代表的高等院校、科研机构合作，在推进大健康数据管理平台建设的基础上，不断完善以配方颗粒为代表的先进中药制造技术，将产品开发不断推向新高度。

据了解，金木集团依靠20多年中医药生产研发的积累，重点开发传统中医药里的养生产品和养生服务，把防治未病和病后康复作为养生馆的服务重点。用贴近消费者社区布局，结合自主开发的互联网平台工具，为每一位顾客提供近在身边的，24小时在线的养生服务。

据了解，按照相关规划，首家中医馆已经在北京落户，其他中医养生馆将在2020年陆续落户国内主要城市。金木集团方面表示，未来还计划在国内成功开发的基础上，将中医药养生产业模式推向国际市场，用中华传统中医药服务全球，也为中华传统文化的全球传播贡献自己的一份力量。