每天洗头和3天洗次头 哪个更健康？

洗头对于每一个爱干净的人来说都是一件再普通不过的事情了，但是很多人爱洗头却不会洗头。

究竟每天洗头的人和三天洗头的人来说，他们的发质会有什么样的不同呢？

哪个对发质影响大？

每天洗头和三天洗头的区别首先是发质，洗发露再怎么强调保养功效，说到底本质还是清洁工具，多少都会对头发造成损害。

每天洗头的人，使用洗发露的次数肯定会比较多，对发质的伤害当然更大，所以每天洗头的人，发质肯定不如每三天洗头的人发质好。

几天洗次头最健康？

有些人为了保持干净，每天坚持洗头来维持自己的形象。其实，洗头的频率过多会对自己的发质造成损伤，但是每三天洗头一次更好吗？也不是。

具体情况具体分析：例如夏季，最好是隔一天洗一次，而冬天天气寒冷，频繁的洗头不仅会使头部受凉，也会影响发质，所以应该是隔两天一洗。

而头发容易油的人，因为头油容易吸附灰尘，堵塞毛孔，不洗头反而对头发的危害更大，所以要适当地增加洗头次数。

另外在户外工作时间长的人，因为工作环境问题，头发容易积累污垢，对头皮的危害更大，所以应该每天一洗。

什么时间洗头最佳？

早上，头发的毛孔处于张开的状态，头部皮肤也非常敏感。这时洗头，会影响头部血液循环，让头部感到不适。晚上洗头也不好，因为晚上湿气重，容易湿气入体，造成偏头痛。

最好的洗头时间是中午至傍晚6点之间，这个时候，身体最精神，而且阳光也足，不会引起头部不适，湿气也不会入体。同时，这个时间段对于洗完头发以后，对头发的护理时间也很充足，不易造成各种头发问题。

现在90后是脱发主力军，错误的洗发方式才是伤害头发的罪魁祸首。咱们来看看有哪些洗头误区吧，你肯定中招了。

洗头误区

1、不梳直接就洗

如果直接冲洗，头皮上的灰尘和污垢会附着在上面，无法得到彻底清洗。

正确做法：洗头前，用宽齿缝、圆头的梳子梳开头发，再用清水冲洗一下，不但能减少洗发水用量，还能减少对头皮的刺激。

2、头发没湿就抹洗发水

一些人性子急，头发刚一浸湿就抹洗发水，这样反而会造成清洗不彻底或打结，让污垢、头皮屑等残留在头发中。

正确做法：涂抹洗发水前，应该先冲洗1分钟左右，让头发得到充分湿润，如果头发长的话，就冲久一点。

3、洗发水直接抹头上

洗发水没有和水充分接触，未经皂化直接与头皮接触，不仅会刺激头皮，长期下来更可能造成异常脱发。

正确做法：洗发水倒在手心，加水打出泡沫后抹在头发上，不仅泡沫丰富，头发也会洗得更干净。

4、护发素涂在头皮上

护发素是专门针对头发的用品，若将其涂抹在头皮上，其中的化学物质容易堵塞毛囊，引起脱发等问题。

正确做法：涂抹护发素至少离头皮1～2厘米远，沿耳朵附近往发尖方向涂抹至发梢即可。

5、护发素停留时间过长

护发素涂抹时间太长，不但起不到护发效果，还容易令其残留在头发中，不容易清洗，引起头皮不适，严重可能导致脱发。

正确做法：涂抹护发素后，可将热水浸泡过的毛巾拧干，让其冷却几秒，再将头发包裹起来，5分钟后冲洗干净即可。

6、用过热的水冲洗

有很多人喜欢洗热水澡，觉得水越热越洗得干净，但是水温过高，会损伤发质，加重头油、头屑。

正确做法：洗头发的水温以40℃左右为宜。

7、冲洗不干净

这是很多人都会犯的错误，觉得只要把泡沫冲干净就行了。但残留的护发素和洗发水很容易堵塞头发毛孔，引发炎症，甚至脱发。

正确做法：洗头一定要重视最后的冲洗工作，把泡沫冲洗干净后，应该再多冲洗一段时间，才能保证真正清除护发素和洗发水。

8、搓湿发

头发外层覆盖着毛鳞片，它们像头发的铠甲一样，如果毛鳞片排列整齐，头发会显得亮丽动人，如果损害毛鳞片，头发就会失去亮泽。当头发潮湿的时候，毛鳞片是张开的，这时用毛巾摩擦，它们便会受到损伤。

正确做法：最好用毛巾包住头发，轻轻挤压，吸收水分。

9、错误使用吹风机

有的人洗完头之后喜欢马上用电吹风吹干，有的人喜欢开到最大档几下就吹干。殊不知这样对发质伤害特别大。

正确做法：洗完后不宜马上吹，将头发轻轻挤压，等到不滴水时再吹。不宜温度过高，也不要吹太久。尽量拿远一点，不要贴着头皮吹。如果怕吹不到发根，可以用手指拨开一部分头发，从里往外吹。