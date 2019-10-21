和老人说话急不得 要学会多倾听

人上了年纪，或多或少都会出现听力下降、口齿不清、反应速度减慢等情况，与人交流也随之出现障碍。我们身边经常会看到一些年轻人与老年人交谈时会不耐烦，甚至抢话和催促。对此，中国康复研究中心心理科主任、研究员刘松怀和湖北省中医院中医老年病科主任医师谭子虎两位专家都表示，老人沟通困难多和自然衰老相关，年轻人不能动不动就责怪，而是要学会多倾听、多肯定、多夸奖，老人需要充分的理解和尊重。

自然衰老影响老人与人交流

谭子虎介绍，他近期接诊的一个病例就很典型。最近因多种慢性病住院的张阿姨每天总喜欢躺在床上，经常闷闷不乐，很少跟人说话。进一步了解后，他发现，这位76岁的患者由于听力问题，常常听不清别人讲话，总是反复询问，问多了别人就会不耐烦，导致她越来越不爱说话。最近几年，她经常感觉话到嘴边却想不起来要说什么，于是更加抵触与人交流。谭子虎表示，类似的情况并不少见，老人出现交流问题有很多原因，大多是自然衰老造成的，也与器官功能减退、疾病以及心理状态有关。

自然衰老。人年龄大了，大脑就会老化，认知能力、思维能力、注意力、记忆力都会减退。听觉和视觉功能出现减退，在老人中很普遍，还有些老人口齿不清，都会影响沟通效果。据统计，我国60岁以上人群有1.13亿存在听力障碍。美国北卡罗莱纳州杜克大学医学中心的研究显示，65岁及以上人群中，近1/2有某种程度的听力损失，约1/3还存在嗓音问题，导致沟通障碍。

疾病因素。一些脑血管疾病、痴呆症会影响脑神经，也会造成老人沟通困难。世界卫生组织2018年估算，全球共有5000多万痴呆患者，老年人占九成。痴呆发展到中期，沟通困难是一个重要表现，患者会说不出来或对别人的话语没有反应。刘松怀介绍，大脑左半球是言语中枢，如果这一区域的脑神经受到影响，人的听觉、言语就可能出现障碍。有些老人能听得懂，但是表达不清楚;有些甚至听也听不懂，答非所问。右脑损伤常常影响空间、颜色、形状知觉和深度逻辑思维。

心理因素。老年人的情绪和心理因素也很重要。根据2017年《中外医学研究》的数据，老年常见病中，抑郁症约占10%。人老了常常会感到无助、自卑，认为自己没用了，不愿意多说话，不想给人添麻烦。如果得不到理解和回应，或被子女抢话，老人感受被压抑，就不愿意再交流了。

晚辈的一点点不耐烦就会让老人特别伤心

很多家庭中，都有与老人沟通不畅的问题，晚辈表现出的一点点不耐烦都会让老人感觉特别伤心、沮丧，久而久之他们可能会回避沟通。对此，谭子虎表示，老年人大多害怕孤独，但又不愿意说，往往出现两种极端情况：一种是情绪暴躁，爱发脾气，很多事情都不愿意配合，比如不遵医嘱服药，跟家人的关系也可能激化;另一种是情绪低落，行为退缩，不想和亲朋好友联系，出门越来越少，完全把自己封闭起来，每天少言寡语。

刘松怀说：“沟通是双向过程，如果说的人着急，听的人就着急，内心需求得不到满足，交流就没有意义，总是这样老人就什么都不愿意说了。”他接触过不少老年抑郁患者，因为总是与别人沟通不顺，情绪长期积压下来，后来出现了躯体症状，比如头疼、耳鸣、心慌、憋气、失眠、肚子疼等，对老人的身心健康、生活质量、家庭关系都造成很大影响。

刘松怀建议，晚辈在跟老人沟通前，一定要观察老年人的情绪状态，同时也要注意自己的情绪，保持平和心态，温和耐心地和老人交流。如果自己着急，就暂时别跟老年人交流，以免老人误会，以为孩子们心烦是因为和自己说话有关。而且情绪不好时，说话声音会变大，老人更会感到不安，觉得是在嫌弃他们。