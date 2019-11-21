四招让顽皮男孩学会倾听
相较女孩的乖巧听话，男孩多数是顽皮和坐不住的。即便父母耐心劝导，有时也会不耐烦，甚至“这个耳朵进那个耳朵出”。其实，家长可以通过一些方法技巧，潜移默化地让男孩子学会倾听。
做好示范。如果想让男孩更耐心地听别人讲话，那么大人应以身作则。生活中，当他和你讲话时，应暂时停下手中的事，听其表述，并表现出“沉思的状态”，让孩子感受到你在认真听。
听孩子说话别敷衍。男孩子“奇怪”的问题很多，但不少家长敷衍了事，这样做很不对。如果孩子告诉你他经历的事情，比如他和同学吵了一架，此时你应该追问缘由，并询问孩子有没有因此情绪不好。这样做能让孩子愿意与你交流，你说的话他自然而然就听进去了。
尝试“沉默教导”。保持沉默和安静是沟通、倾听的一个技巧。当环境安静时，一个人就能留意周围事物，弄清楚正在发生什么。教导男孩时，不妨偶尔利用沉默表达态度，静静地对视有时也是一种震慑力。
常分享。好的亲子关系应建立并保持紧密联系，如果家长希望男孩子耐得下性子，应该和他们“常分享、共患难”。有趣的经历、见闻，对某些难题的处理，都是生活中的好“材料”。（楼琳娜）
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