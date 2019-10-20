“儿童健康守门人”计划赋能基层医生 守护儿童健康未来

10月19日，“儿童健康守门人”计划在河北石家庄启动。中国非公立医疗机构协会全科医疗分会会长顾湲表示，”儿童健康守门人“计划将整合各方资源赋能基层医生，助力培养扎根基层的儿科专业人才，守好儿童健康的第一道门。该计划将邀请具有丰富临床经验的儿科专家，开展符合基层医生需求的儿科诊疗培训项目，促进提升基层的儿科规范诊疗能力，从而造福更多儿童患者，助力实现健康中国战略目标。

“儿童健康守门人”计划启动仪式现场，从左至右依次为：霸州市东关四街苗仲伟卫生室医生苗仲伟，河北基层卫生协会会长张小桃，中国非公立医疗机构协会全科医疗分会会长顾湲，华润三九医药股份有限公司副总裁周辉，北京协和医院儿科主任宋红梅，华润三九专业品牌事业部市场总监梁华

据了解，目前中国基层儿科医疗面临着质与量的双重挑战。一方面，基层医疗机构普遍缺乏儿科人才， 数据显示，2017年，我国社区卫生服务中心和乡镇卫生院儿科执业（助理）医师分别仅占其执业（助理）医师总数的1.32%和1.47% 。另一方面，由于资源紧缺、发展不足等原因，基层医生还面临着儿童医疗知识和技能缺乏、设施设备欠缺、药品缺乏等现状。为此，全国多省市卫生部门发起基层儿科医疗能力提升试点项目，规范并提升基层儿科诊疗能力。

河北省霸州市的基层医生苗仲伟表示，基层医生是一份艰苦的工作，但每当看到孩子们诊疗后健康活泼的样子，总会让我感到非常幸福，更加坚定要坚守基层的想法。”儿童健康守门人“计划的培训课程，让我们接触到很多专业的儿科医疗知识，帮助我们解决日常诊疗中会遇到的一些问题。我希望能够通过这样的学习机会，提升自己的业务水平，让我更加有信心为孩子们的健康保驾护航。

北京协和医院儿科主任宋红梅表示，守护儿童健康是所有儿科医生的共同使命。作为一名儿科医生，我十分愿意加入到基层儿科医疗服务能力建设的队伍中，也希望能有更多的力量加入，帮助基层医生提升日常儿科诊疗的知识和能力，让更多孩子能够在自己身边的基层医疗机构就能够获得规范、专业的治疗，更加健康快乐地成长。

为应对日益增长的儿科医疗保健需求，响应国家加强基层医疗卫生机构儿科医疗能力提升的号召，“儿童健康守门人”计划将以基层医生的需求为导向，结合本地特点，提供涵盖儿童规范诊疗、合理科学用药等话题的培训内容，帮助提高基层医生在儿科领域的诊疗能力，以更加专业、规范地解决儿童日常医疗需求。目前，“儿童健康守门人计划”已经在河北省内的5个城市举办了6场专家巡回讲座，为600余名基层医生提供了儿童合理用药、儿童常见病处理等专题培训，未来该项目将在全国范围内进行推行。