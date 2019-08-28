以“合理用药”助力儿科医生，守好儿童健康第一道门

由国家卫生计生委合理用药专家委员会和中国药师协会联合主办、华润三九旗下专业儿童药品牌好娃娃支持的2019年儿童合理用药大会“儿童合理用药普及与患者教育”专题论坛在湖北武汉举行。来自北京协和医院、北京大学人民医院、南京市儿童医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院的多位儿科专家出席，分享儿童常见急症的用药规范。

我国目前获批的儿童专用药占比不足批准文号药品的2%。儿童专用药物短缺的现状，导致儿科医生往往只能采用成人药酌情减量的处方方式。一旦医生用药出现偏差，不但将影响患儿治疗效果，甚至可能引发更严重的后果。此外，家庭自主用药普遍存在药物滥用、误用等问题。个别家长合理用药观念薄弱，忽视药品说明书和医嘱，仅凭经验给患儿用药，大大增加了儿童用药的安全隐患。

北京协和医院儿科主任宋红梅表示：“不合理用药不但会导致疾病不能康复，还有可能引起药物不良反应，导致患儿收到二次伤害。”“特别是抗生素的滥用，会导致耐药菌的产生，对患儿个体，甚至整个人类带来不可估量的威胁。因此，合理用药是儿科治疗中的重要环节。”

“提高合理用药水平，应该从加强儿科医生队伍建设做起。”宋红梅提出，“儿科医生，特别是基层儿科医生面临着数量少，待遇差，工作量繁重的现状，这种现状导致儿科医生队伍的医疗水平参差不齐，分级诊疗落实困难等问题。这些问题阻碍了合理用药的推广。因此提高儿科医生待遇，加强儿科医生的培养，提高基层儿科医生继续教育培训是目前相当重要的工作。使基层儿科医生充分掌握用药指征，药品用法和用量。”

宋红梅指出：“通过提高基层儿科医生的合理用药水平，让基层儿科医生充当合理用药的宣传员，在日常接诊过程对患儿家长进行宣教，让患者家属意识到合理用药的重要性及必要性。提高患者家长对儿科用药专业性，标准化，安全性的重视。可以从患方角度提高我国合理用药的推广。”

针对目前儿童缺药的问题，宋红梅表示，要针对部分成人用药开展儿童适应症的研究，提高成人药物的儿童适用范围，增加成人药物的儿童适用标准，同时，要根据儿童特点调整儿科药物剂型，便于儿童使用。

北京大学人民医院儿科主任秦炯也表示：“家庭规范用药是儿童合理用药的重要环节，然而目前家长在孩子日常用药中还存在不重视说明书、想当然地服用成人剂型药物等问题。作为儿科医生，我们应当与患儿家长建立起有效的沟通，指导他们规范、合理用药，一起携手保障儿童用药安全。”

“作为专业的儿童药品牌，好娃娃始终提倡合适时机、针对症状和精细需求的合理用药理念。” 华润三九好娃娃品牌总监刘守波表示，“我们将持之以恒地支持儿童健康事业，推动我国儿童合理用药理念的普及以及基层用药水平的提升。”

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）