牙痛不是病，疼起来要人命！生活中很多人都是等到牙坏了、牙痛了才想起来关注牙齿健康。牙齿上的“小黑点”是怎样一口一口“吃”掉整颗牙齿的？根管治疗好可怕，我一定要做吗？……针对大家普遍存在的口腔健康问题，广州医科大学附属口腔医院口腔专家“组团”来解惑。

牙齿“小黑点”

或能“吃”掉整颗牙

“从蛀牙到只剩一颗烂牙根，其实是一个长期不断演变的过程。”广州医科大学附属口腔医院东风西院区颌面外科周丽斌副主任医师指出，牙齿刚发生龋坏时，往往能够在牙面上细小的沟纹里看到黑点，如果不及时处理，龋坏的范围越来越大，烂到足够深时可能侵犯到牙神经，牙神经发炎，出现牙痛症状，牙髓炎也就发生了，此时需要做根管治疗。如果还不处理，坏掉的牙神经会让牙齿继续腐烂，直到牙齿没办法保留。

周丽斌解释，所谓根管治疗，就是把感染发炎的牙神经“掏掉”，让它变成一个 “死牙齿”，不再发炎，“死牙齿”仍然可以继续使用。“早期龋坏发生在牙齿的硬组织上，只需要挖掉补上就行了，一旦侵犯到牙神经，就需要做根管治疗了。”

该院东风西院区牙体牙髓科杨会肖主治医师强调，牙齿发生牙髓炎后一定要做根管治疗，否则可进一步演变成根尖周炎，同时可能导致牙齿的内吸收，如果感染顺着根尖口蔓延，还可能导致根尖周脓肿。

牙龈出血

别一拖再拖

牙周炎是最常见的口腔疾病之一。第四次流行病学调查显示，我国牙周炎的发病率高达80％~90％。

很多人不把牙龈出血当回事儿，也不会及时去处理。“小毛病一拖再拖，可能会造成牙周硬组织损伤，越来越严重，早期发现早期治疗是最好的。”该院东风西院区牙周科于淼副主任医师提醒。

发生牙龈炎时，牙龈红肿，呈暗红色；刷牙出血、咬硬物出血或者早上起床时发现口腔有血丝。牙龈炎还会表现出口臭的症状。如果炎症累及到硬组织，牙槽骨萎缩，则表现为牙齿松动、移位，咬东西无力、疼痛等。

牙周疾病的治疗主要针对病因，祛除牙结石、牙菌斑。洗牙是牙周疾病治疗的一部分，定期洗牙也有助于预防牙周疾病，建议每年洗一次牙，牙周炎患者每半年一次。

种植牙后

尤需警惕种植体周围炎

“拔完牙三个月就要开始修复了。”该院东风西院区种植科魏永祥医师介绍，目前国内缺牙后修复方式主要有三种：种植牙、活动牙、固定桥，其中种植牙是最推荐的方式。

种植牙可以用多久？一般来说，种植牙可以使用30年，其具体使用期限跟个人口腔健康状况及维护情况有关。

“牙周炎是种植牙面临的最大挑战。”魏永祥说，种植牙本身不会发生“蛀牙”，但是可能会松动，因此种植牙并非一劳永逸，尤其要警惕种植体周围炎。日常护理也有讲究：首先刷牙要到位；辅助使用口腔清洁工具；每半年到一年复诊一次，有牙周炎者每半年复诊一次，口腔卫生条件较好的可以每年一次，发现问题及时处理。

种植牙后也应定期洗牙。需要注意的是，由于种植体材质的原因，种植牙和天然牙所使用的洗牙仪器有所区别，因此建议种植牙患者到口腔专科或专业口腔机构进行洗牙，并在洗牙前告知医生。

牙刷选择有讲究

三个月就需更换

市面上牙刷种类很多，应该如何选择？周丽斌表示，什么类型的牙刷不重要，关键看怎么使用。

总的来说，挑选牙刷时，注意刷头小一点、刷毛中等硬度、刷柄便于把持、刷头顶端圆钝一些这些细节就可以了。很多人认为，牙刷不变形就不需要更换。对此，于淼表示，牙刷一般三个月就需要更换一次，一旦变形就建议更换。牙刷应将刷头朝上放置。（全媒体记者王婧 通讯员彭杰）