测测睡觉时 你是用口呼吸吗

虽然人用鼻子和嘴都能顺畅地呼吸，但长期用嘴呼吸的伤害不可小视，尤其是睡眠时无法自控，该怎样判断自己是如何呼吸的呢？日本体力维持协会撰文介绍了口呼吸患者常有的表现，读者朋友可自测，符合的多，睡眠时就要做些调整了。

无意识时嘴是半张开的；嘴唇发干；早晨醒来时，喉咙火辣辣地疼；无法有意识地活动鼻孔；放松照镜子，嘴角总是朝下撇；吃东西时发出咕唧咕唧的声音；打鼾；上下嘴唇厚度差距大；下唇“地包天”；牙齿不齐或前凸；习惯用单侧牙齿咀嚼。

比起鼻呼吸，口呼吸者有7个不良后果：病毒直接入口而不经鼻腔，更爱感冒；口腔内易干燥、唾液少、口臭重；含有杀菌成分的唾液少，爱长虫牙；睡眠时压迫喉咙，易打鼾，睡眠质量差；妨碍青少年下巴生长发育，使牙齿排列不齐；影响脸部肌肉和骨骼，使面部变歪；嗅觉是最古老的感觉神经，与大脑直接连接，空气不经鼻腔会让大脑的嗅觉功能变迟钝。

患者可尝试调整睡姿，不仰卧；锻炼时不要太累，选择能让自己不张口喘气的强度；睡觉时可用专用胶带贴住嘴部。（赵可佳 编译）