热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

六个呼吸训练健肺强身

邓方佳

2020年03月18日11:40 来源：北京日报

居家健身方法很多，但不注重呼吸练习的训练是不完整的。上海体育科学研究所推荐了六个呼吸训练法，提升心肺功能，锻炼深层小肌群，缓解居家久坐引起的腰背酸痛。

一、站姿呼吸训练。挺胸直立，双手食指与中指轻掐于第12肋下缘。4秒钟持续吸气，胸廓将手指向两侧顶开，屏气2秒，6秒钟缓慢吐气。重复动作3至5次。

二、俯卧呼吸练习。俯卧在瑜伽垫上，双手食指与中指轻掐于第12肋下缘。4秒钟持续吸气，胸廓将手指向两侧顶开，屏气2秒，6秒钟缓慢吐气。重复动作3至5次。

三、侧卧呼吸练习。侧卧在瑜伽垫上，一侧手将头部撑起，另一侧手的食指与中指轻掐于第12肋下缘。4秒钟持续吸气，屏气2秒，6秒钟缓慢吐气。重复动作3至5次。

四、跪姿呼吸练习。在瑜伽垫上跪姿准备，双手合掌贴于地面，额头贴于手掌，背部绷直。4秒钟持续吸气，屏气2秒，6秒钟缓慢吐气。重复动作3至5次。

五、站姿吹气球。挺胸直立，双手食指与中指轻掐于第12肋下缘，嘴唇固定气球。4秒钟用鼻持续吸气，胸廓将手指向两侧顶开，屏气2秒，6秒钟缓慢将气吹至气球中。重复动作3至5次，将气球吹至最大。

六、仰卧吹气球。仰卧在瑜伽垫上，屈髋屈膝90度，腰背紧贴地面，嘴唇固定气球。4秒钟用鼻持续吸气，屏气2秒，6秒钟缓慢将气吹至气球中。重复动作3至5次，将气球吹至最大。

实习记者 邓方佳

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn