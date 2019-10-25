汤臣倍健前三季度实现营收43.81亿
10月24日，汤臣倍健股份有限公司（股票代号：300146，以下简称“汤臣倍健”或“公司”）发布2019年第三季度报告。
报告显示，2019年前三季度，公司实现营业收入43.81亿元，较上年同期增长28.04%；归属于上市公司股东的净利润11.91亿元，较上年同期增长12.56%。公司通过战略性资源投放，进一步加大以蛋白粉为主品牌的形象产品的市场培育，继续保持主品牌的增长势头，主品牌“汤臣倍健”实现同比约9%的业绩增长。同时，大单品“健力多”继续保持良好的市场表现，同比增长约50%。“健视佳”通过持续的针对性市场推广，推动品类稳步扩容。Life-Space积极推进业务整合，加速国内渠道铺设，并于 7月启动全国性资源投放。公司通过“大单品”带动全品类销售的策略，进一步扩大新品占比、发掘细分市场增量。
据了解，在 “新功能、新原料、新技术”的协同创新研发方面，公司联合中国科学院上海营养与健康研究所，正式创建“营养与抗衰老研究中心”，并与巴斯夫（BASF）、恒天然（Fonterra Limited）、杜邦营养与生物科技（DuPont Nutrition & Biosciences）、IFF营养健康（IFF Health）等4家全球原料供应商达成“协同创新战略合作”伙伴关系，共同开展抗衰老和营养干预研究。
此外，汤臣倍健营养探索馆已于9月正式面向消费者开放。公司通过打造透明工厂和营养探索馆名片等方式，搭建消费者与企业的双向沟通渠道，进一步提升品牌力与服务力。
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