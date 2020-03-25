汤臣倍健联合广东省营养学会发布健康报告 专家呼吁全民科学防蓝光要趁早

“上网课”、“云办公”成为2020年初最火的生活方式，但超长时间的电子屏蓝光接触对年轻人的眼睛或产生较大影响。据此，汤臣倍健联合广东省营养学会于近日发布发《汤臣倍健国民健康报告（2019）》，通过大样本调查数据解读国民眼健康状况（视网膜黄斑色素密度），以期提升国民的眼健康素养，助力全民科学防蓝光。

据悉，该报告基于“健康快车营养中国行”大型公益项目在全国开展的黄斑色素密度检测数据统计分析得出。2019年，汤臣倍健为超过1万名居民提供了科学检测，其中，8488名成年居民参与了相关问卷调查，其中男性2524名（29.7%），女性5964名（70.3%）。这是迄今为止关于中国居民黄斑色素密度样本数量最大的调查研究。

报告结果显示，总体来看，样本人群黄斑色素密度最大值是1.06，最小值是0.05，中位数是0.53，即五成居民黄斑色素密度在0.53以下。黄斑色素密度是衡量视网膜黄斑色素含量的指标（密度值越高即黄斑色素含量越高）。研究表明，黄斑色素可以选择性吸收短波长的蓝光、作为抗氧化剂清除自由基来保护视网膜，黄斑色素密度（MPOD）越高越有利于其对视网膜感光细胞的保护；黄斑色素密度较低者患年龄相关性黄斑变性（60岁以上老年人致盲的主要原因之一）的风险更高。对此，有业内人士指出，31-40年龄段黄斑色素密度低下的表现，可能与其饮食习惯及长时间看电子屏幕等生活方式有关。

报告还提出，黄斑色素密度（Macular Pigment Optical Density，MPOD）是衡量黄斑色素水平的重要指标，密度越高对保护视网膜越有利。根据报告，将MPOD值转换为0-100分，即得到“防蓝光”指数（黄斑色素密度指数）得分。80岁以上黄斑色素密度最低，符合年龄规律。但出乎意料的是，31-40岁人群紧追其后，甚至低于50—80岁年龄段人群。防蓝光指数得分也呈现出类似的结果。

报告称，就“有无长时间看电子屏幕习惯”进行调查研究，分析结果发现有长时间看电子屏幕习惯的居民黄斑色素密度低于无该习惯者。结论表明，长时间看电子屏幕对于眼睛的伤害很大，其中电子屏幕中散发的蓝光或成罪魁祸首。相关专家提示，及时进行蓝光防护如减少看电子屏幕的时间，对保持黄斑色素密度有一定意义。现代人护眼请从处理好与电子屏的关系开始。

汤臣倍健首席科学家张旭光博士等多位专家提醒，良好的生活方式是减缓年龄相关性黄斑变性发生发展的重要措施。越早重视这些生活方式并加以改进，越有利于维持眼健康，从而降低老年后黄斑变性的发生及致盲风险。

广东省营养学会秘书长朱惠莲教授建议，一方面应尽可能减少看电子屏幕的时间，定时闭目休息和放松，同时可通过佩戴防蓝光眼镜、给电子产品贴防蓝光保护膜等方式有效防蓝光。另一方面，护眼也可从“吃”上下功夫，通过合理膳食，亦或是针对性地摄入如叶黄素、玉米黄质、β-胡萝卜素、花色苷等营养素，从而帮助维护黄斑色素密度，为眼健康保驾护航。最后，“定期检查很重要，早发现早干预”，全民科学防蓝光要趁早。