昼夜温差增大可导致血压不稳

每到季节更替，不少慢性病患者就开始忧虑了。夏秋交替时也正是心脑血管疾病频发的时候，很多人感到困惑：明明我按时吃药了，怎么血压忽高忽低就是控制不好？怎么最近心绞痛发作也频繁了？怎么最近老是头晕了？这一切的诱因是什么呢？

原来，这都是因为气温降低、昼夜温差增大的原因。根据多项研究表明，气温对血压是有明显影响的，当气温降低时，机体为了维持正常体温，全身血管较温暖炎热时明显收缩，血管阻力增大，为了保证全身供血，血压便明显升高了。

一般来说，温度每降低1℃，收缩压升高1.14mmHg，舒张压升高0.58mmHg。当天气突然变冷或者早晚温差较大的时候，血压波动会更明显，而老年人因为血管弹性差，血压波动更加明显。

高血压是动脉粥样硬化的一个重要原因。研究表明，无论是收缩压还是舒张压的升高，都会导致动脉粥样硬化的发病率明显升高。这可能是由于高血压时，动脉壁承受较高压力，内皮细胞损伤，胆固醇(LDL-C)易于进入动脉壁，形成泡沫细胞并刺激平滑肌细胞增生，引发动脉粥样硬化。长期进行性动脉粥样硬化可引起冠心病及脑血管供血不足等疾病，而血压的骤升骤降更是急性心肌梗死、脑出血及脑梗死的重要诱因。

不仅仅是气温，饱餐、情绪激动、熬夜劳累等均可引起血压升高。秋季进补的传统由来已久。一来，秋季丰收，用美食来庆祝再好不过，也是为即将进入寒冬做准备;二来天气逐渐转凉，没有了夏季的燥热，人们胃口逐渐好转，而消化器官要工作，腹腔内脏器官血管扩张使血流充足以保证需要，四肢血管为保证内脏血液供应，就要让血管收缩，给急需处提供保障，从而引起血压升高。

因此，为应对“多事之秋”，大家要注意以下几点：坚持服用降压药物，切勿擅自停药或自觉不适才吃药，出门在外也不例外；注意清淡饮食，尽量避免暴饮暴食以及高油、高盐、高糖饮食；保持情绪平稳，豁达开阔，切勿大喜大怒；如果用药后，血压一直居高不下，要注意其他疾病继发性高血压的可能；保持生活规律以及足够的睡眠。

（广州市第一人民医院副主任医师黎镇赐）