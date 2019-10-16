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我国粮食产量连续4年 稳定在6.5亿吨以上水平

2019年10月16日09:23 来源：羊城晚报

据新华社电 国务院新闻办14日发表的《中国的粮食安全》白皮书介绍，我国粮食总产量连上新台阶，2015年达到6.6亿吨，连续4年稳定在6.5亿吨以上水平。

白皮书指出，中国人口占世界的近1/5，粮食产量约占世界的1/4。中国依靠自身力量端牢自己的饭碗，实现了由“吃不饱”到“吃得饱”，并且“吃得好”的历史性转变。这既是中国人民自己发展取得的伟大成就，也是为世界粮食安全作出的重大贡献。

白皮书说，2018年我国粮食产量近6.6亿吨，比1996年的5亿吨增产30%以上，是1949年1.1亿吨的近6倍。目前中国人均粮食占有量达到470公斤左右，比1996年的414公斤增长了14%，比1949年新中国成立时的209公斤增长了126%，高于世界平均水平。

白皮书还说，我国实现了谷物基本自给，确保口粮绝对安全。目前，我国谷物自给率超过95%。近几年，稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂，将中国人的饭碗牢牢端在自己手上。

(责编：李轶群、许晓华)


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