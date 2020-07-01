筑牢国家粮食安全防线 把饭碗牢牢端在自己手上

粮食安全是维护国家安全的重要基石。4月17日召开的中共中央政治局会议提出“保粮食能源安全”，对保障我国粮食安全、进而维护国家安全提出了新要求。我们必须把粮食安全建立在粮食基本自给基础上，把中国人的饭碗牢牢端在自己手上，筑牢国家粮食安全防线，确保社会大局稳定。

我国是一个拥有14亿人口的大国，确保粮食安全极为重要。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，推动我国粮食安全形势持续向好。我国粮食生产取得历史性的“十六连丰”；粮食产量从1982年的3.55亿吨增加到2019年的6.64亿吨，增长87%；人均粮食产量从1982年的351.5公斤增加到2018年的472.4公斤，增长34.4%，均显著高于世界平均水平。可见，我国粮食安全具有坚实基础，我们有信心把中国人的饭碗牢牢端在自己手上，饭碗里主要装中国粮。

从市场运行情况来看，目前我国农产品市场运行平稳，即使是在疫情期间交通运输受到较大影响的情况下，我国粮食供给和粮食价格水平也没有出现明显波动。另外，疫情最严重的时候是冬季，农业生产并未遭受严重冲击。虽然过去一段时间农产品流通受疫情影响较大，但这一问题随着疫情防控形势好转已经得到有效解决。

无论从我国粮食安全形势来看，还是从疫情对我国粮食生产的影响来看，我国粮食安全都是有充分保障的。尽管如此，保障国家粮食安全这根弦仍然不能放松，必须继续大力实施国家粮食安全战略，抓牢抓实政府、生产者、消费者在维护粮食安全方面的责任。对各级政府来说，根据具有法律效力的土地总体规划、水资源规划和环境保护规划等，严守耕地、水资源和环境红线；加大农业基础设施投资，优化农业发展条件，引导农业技术研发，把藏粮于技的策略落到实处。对生产者来说，推进农业适度规模经营，提高我国粮食生产的国际竞争力；在条件许可的前提下适当降低土地耕作强度，恢复土地肥力，增强我国粮食生产能力，把藏粮于地的策略落到实处。对消费者来说，提高在食品营养方面的科学素养，弘扬节约粮食的传统美德，珍惜粮食，减少浪费食物现象。此外，还应引导商家调整食物促销策略，避免因消费者一次性购买过多而造成食物浪费。

（作者为中国社会科学院农村发展研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 10 版）