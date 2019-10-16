睡眠不好吃褪黑素并不是个好办法

睡不着、睡不醒、睡不好！睡眠是维持人体生命极其重要的生理功能，对人体必不可少，不过现在良好的睡眠对于很多人来说却成为了一种奢求。据统计，我国有两亿失眠患者，5000万阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（严重打鼾憋气）患者，100万嗜睡症患者。对于这一庞大的患者群体，专业医生少、患者自我治疗不规范等问题日益凸显。

失眠患者有的求助于褪黑素、安眠药，有的惧怕药物副作用不进行任何治疗。不过褪黑素真的有用吗？安眠药该怎么吃？药物治疗失眠需要注意哪些问题？对此，科技日报记者采访了陆军军医大学大坪医院睡眠心理中心主任高东教授。

褪黑素副作用多 不建议擅自服用

家住重庆主城区的张女士半年前出现失眠，且症状较为严重，有时整宿不能入睡。为改善睡眠，她听信朋友建议和网上信息，服用褪黑素长达半年，结果不但失眠症状未得到有效缓解，反倒出现头痛、头晕、腹部不适等症状。她连忙到医院住院治疗，经过医生的心理及药物治疗，最终成功缓解病情，不久回到正常工作和生活中。

高东介绍，褪黑素（又称为褪黑激素、美拉酮宁、抑黑素、松果腺素）是由哺乳动物和人类的松果体产生的一种胺类激素，能够使一种产生黑色素的细胞发亮，因而命名为褪黑素。因为它被认为对改善睡眠有一定促进作用，早期被视为治疗失眠的诸多药物的一种。

“褪黑素确实能起到改善睡眠的作用，但其副作用也是不可忽视的。”高东解释，褪黑素长期大剂量服用，会造成低体温、释放过多泌乳激素导致不孕，还有降低男性生理欲望的副作用。相比现代新型治疗失眠药物，全球范围的医院对褪黑素的使用是慎用模式，医疗指南上不推荐它作为失眠的用药，目前老百姓购买到的褪黑素并非是真正的治疗性药物，只是保健品，其治疗作用是极其有限的，而且长期大量使用有潜在的身体危害。因此，对于失眠患者不建议擅自服用褪黑素改善睡眠。

不能“滥”用药，也不能“惧”用药

“目前失眠群体极易走两个治疗极端，一种是滥用药，另一种是惧用药。”高东说，滥用药的患者往往不到正规医院治疗，病急乱投医乱吃药，听信误信亲友或网上信息自我解决，大剂量长时间服用不恰当的药物，结果失眠症状越来越重，甚至严重危害身体健康；惧用药患者则因为害怕形成药物依赖成瘾，担心药物副作用，对一切药物拒之门外，结果失眠问题越来越严重，失眠对身体的损害远远超过药物的所谓副作用。

对此，高东表示，对于失眠的治疗有医学的行业规范指南、成熟的诊疗技术，患者一定要相信专业医生的诊断方案，接受正规治疗。虽说是药三分毒，治疗失眠的药物都会有一些副作用，但在现代医学指南和专业医生指导下，绝大多数的副作用是可控的，切不可杯弓蛇影。

三种治疗方式，心理行为治疗是首位

“对于失眠的治疗，药物只是其中一种治疗手段。”高东表示，对于失眠患者来说，很多失眠是“心病”，所谓“心病还需心药医”，治疗失眠有心理治疗、药物治疗、补充替代治疗三种主要方式，其中心理治疗是首位，多数失眠患者经过心理行为治疗可以得到缓解。

高东举例，他曾接诊过一位大学刚毕业的年轻男子，说自己失眠严重需要开药治疗。不过经询问却发现这位患者失眠是因为家中突发变故，刚进社会的他难以缓解不良情绪，导致失眠。对此，高东对小伙子进行了心理行为治疗，帮助其走出心理阴影，失眠问题也迎刃而解。

高东表示，在临床上失眠根据时间长短分为急性失眠、慢性失眠（失眠超过3个月）。临床工作中，针对不同的情况会采用不同的方法，如急性失眠可以用心理行为指导、短期应用新型镇静催眠药（右佐匹克隆、思诺思等），原则上不建议使用“安定类”药物（舒乐安定、阿普唑仑、氯硝安定等）；慢性失眠的治疗包括失眠认知行为治疗、规范化药物治疗等。长期大量服用中药等行为也要慎重，以免损害肝肾功能等。很多患者的失眠症状背后都有很多“故事”，需要系统评估后进行个体化治疗，消除病因才能“药”到病除。

失眠认知行为治疗通过引导患者建立良好的睡眠认知，树立正确的睡眠信念（降低和消除对失眠的恐惧），重塑良好的睡眠卫生习惯，最终帮助患者建立稳定的生物钟，让患者学会自我管理睡眠，自动调节自己的睡眠，治疗过程中逐步帮患者减少或戒除安眠药。（记者 雍 黎 通讯员 朱广平）