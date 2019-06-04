老人失眠，别急着吃药
国家老年医学中心、北京医院疾病预防控制处主治医师 邹 琪
失眠是老人的常见问题，40%~60%的老人受困扰。失眠主要表现为难以入睡、夜间频繁醒来、早醒后难以再次入睡、精神不济等。当上述表现每周超过3次，且持续3个月以上，慢性失眠症可能已经来到您身边；未超过3个月的为短期失眠症。
提到失眠，有人首先联想到“安眠药”。其实，在老人的失眠治疗中，药物不是首选。首先，老人多存在一些基础病，如慢性肺病，在药物选择上存在一些禁忌；其次，长期服用的药物可能与安眠药有冲突；最后，某些药物如“安定”会增加白天头痛、夜间跌倒风险。特别提醒的是，睡前饮酒等偏方不但无益，反而让睡眠质量更差，建立良好习惯才是治疗失眠的重要方式。
短期失眠者应先积极寻找失眠诱因，比如近期有亲人离世、搬家、更换看护者等，必要时可短期使用药物辅助睡眠。如果经过努力、症状持续1个月仍不改善，应到医院进行睡眠评估，排除外躯体疾病如睡眠呼吸暂停等原因，鉴别是否还有药物因素和心理问题。如果是合并疾病引起睡眠问题，需积极治疗原发病，比如睡眠呼吸暂停患者夜间使用无创呼吸机。药物因素导致的，需和医生沟通治疗方案。超过3个月的慢性失眠患者，也应尽快到医院进行规范的评估和治疗。
在治疗过程和终止治疗6个月后，还需注意重新评估睡眠状况，增加有效睡眠时长，使总睡眠时间大于6小时；提高睡眠质量，入睡时间短于30分钟，减少醒来次数；减少与失眠相关疾病的发生风险；改善日间注意力下降、疲劳等情况。▲
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