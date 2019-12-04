失眠“重女轻男”？数据显示：全球超六成安眠药被女性吃掉

“大夫，我最近整夜都合不上眼，睡不好，开点安眠药吧。”在北京安定医院心理危机干预与压力管理中心主任西英俊的门诊，常有女性患者这样诉苦。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林院士最近也给出了这样的数据：在全世界范围内，60%~70%的安眠药被女性吃掉。国内调查亦得出类似结论：2018年涵盖中国10个地区成年人的失眠调查显示，近20%的人存在失眠症状，女性高于男性。

失眠“重女轻男”

“我整夜睡不着，他在旁倒头就睡，真气人！”不少中年女性都这样吐槽老公。男人们也是一肚子气，“都轻声说话，睡着了翻身都不敢，一点动静没有还失眠，真矫情。”

对于不少男人来说，对付“入睡困难”有很多好用的“手段”：一顿小酒，微醺，晕晕乎乎很快就睡着了；看会电视，不知不觉就睡下了。为啥对女性效果不太明显?因为失眠“重女轻男”，还特别“偏爱”更年期女性。

美国哈佛大学医学院医学副教授珍妮·达菲发现，女性怀孕期间，身体、情绪和激素分泌的不适感会让准妈妈很难入睡。女性绝经前期，体内分泌出的雌激素和孕酮会越来越少，引起植物神经的紊乱会导致失眠；而更年期潮热、盗汗等不适症状也会引发入睡困难。

失眠有个“旋转门”，西英俊主任解释，越担心越焦虑，反而越睡不着。“爱失眠的女性，一般心思细腻、多思多虑，睡不着就会焦虑紧张，如果老公还在身边呼呼大睡，情绪上更易受波动，影响入睡。”

此外，“早醒”也是女性易失眠的另一大诱因。美国睡眠医学学会发布报告称，男性的生物钟要持续24小时零11分钟，比女性长6分钟，这使得男性容易睡更长时间，女性则更习惯于提早醒来，进入熟睡程度的时间就相对较短，久而久之，女性就容易出现失眠症状。

服用安眠药应有医生指导

虽然易失眠是女性自身状况造成的问题，但应对失眠靠安眠药绝非良策。西英俊主任提醒，药物是治疗的最后一道防线，且要有明确的用药指征，随便吃是有风险的。

美国西北大学神经病学系终身教授Phyllis Zee在相关研究中表示，失眠认知行为治疗是失眠的首选治疗方法，其次才考虑药物治疗。一些安眠药虽短期内能改善睡眠状况，却会增加痴呆风险，不建议老年人使用。

“晚上吃了艾斯挫仑(常见的安眠药)，第二天很晕，差点把孙子摔了。”回想起这一幕，67岁的王女士仍心有余悸。她有两天晚上没睡好，就和儿媳妇要了两片药，没想到药物却有后反劲。

很多人仅追求安眠药的“速眠”效果，忽视了用药第二天的副作用，白天出现头晕、乏力、四肢酸软、心悸等现象，上班族犯迷糊把方案做错了，老人不留神摔一跤，都是随便用药带来的得不偿失。

美国食品和药物管理局在2019年5月发布过安全警告，要求对部分处方失眠药物添加一则新的黑框警告，告诉患者服用药物后，可能诱发各种复杂的异常睡眠行为，包括梦游、睡眠驾驶以及在没有完全清醒的情况下从事其他活动，造成罕见但严重的伤害和死亡。

这些失眠药物包括艾司佐匹克隆(鲁尼斯塔)、扎来普隆(百介眠)、唑吡坦(思诺思)。目前这三类药物均在我国临床有所使用，国内医生和患者亦应注意。

伴侣是剂“安眠药”

不少女性其实都没有意识到，身边的伴侣或是最好的“安眠药”！对于一些女性来说，与其数绵羊、喝牛奶、听音乐来调理失眠，都不要忽视“另一伴”的作用。

一些中年夫妻，为了不影响对方睡眠，常常分床甚至分房而居，这有时反而适得其反。女性失眠特别需要伴侣关爱，尤其处于更年期、孕期的女性，情绪问题是失眠的重要源头。让妻子不焦虑、不紧张，不是睡觉时远离妻子，把她孤零零留在床上。

两人相拥而眠，一起聊聊天，听听舒缓轻柔的音乐；或者晚饭后一起散散步，适当增加一些运动量等都是不错的办法。如果觉得已经“老夫老妻”，搂在一起有点“过”，也可以握着对方的手或是摸摸对方的背。

需要注意的是，睡眠节律在年轻时很容易调节，但随着年龄的增长，睡眠节律却越来越不容易调整了。这跟我们骨骼、视力、大脑的退化等都类似，调整是个长期工程，不能过于着急。(记者 郑帆影)