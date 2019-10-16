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医院适老化改造须“内外兼修”

2019年10月16日09:00 来源：经济日报

　　据报道，国家卫健委日前表示，要推动各级医疗卫生机构开展适老化改造，增加老年人就医便利程度。

　　各级医疗卫生机构开展适老化改造是老年人的福音。我国正逐步进入老龄社会，老年人对医疗服务存在大量需求。为老人提供良好的医疗服务，既是社会给予老人的回报，也是敬老爱老的传统美德，又是分享社会发展成果的题中之义。老年人的身体状况决定了他们对医院有比其他人群更多的接触，因而医院的适老化改造对老年群体有很大意义。

　　医院适老化改造，首先要从硬件入手。从无障碍通道到墙壁上的扶手，从厕所座位到地面防滑，种种细节都要适应老年人的状况，进行改造升级，从而体现出对老人身心特点的细腻关照和人文关怀。

　　其次，医院的适老化改造还须“内外兼修”，除了服务设施这种硬件的改造，基于医疗服务本身的“适老化”同样必不可少。比如，老年患者有其特殊性。老人与青壮年在同一疾病的治疗方面有着很大差异。举例说，一般要求糖尿病患者控制血糖的指标，对老年患者并不完全适用，因为老人服药后降糖非常迅速，稍有不慎反会引起低血糖。老年病学的特点决定了治疗更加强调以“人”而不是以“病”为管理目标，治疗要以安全作为首要考虑因素。另外，老年医疗服务体系应是一个从保健、治疗到护理及康复的整体的、连续的服务。医疗卫生机构适老化改造“内外兼修”，针对老年患者的特殊性，让老年患者获得精准的“适老化医疗”，这是医院适老化改造的另一个重要方面。（奚旭初）

(责编：许晓华、李轶群)


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