适老化改造——从陈寅恪摔倒说起

人老了，最怕摔跤。

1962年7月的一天，72岁的陈寅恪洗漱时滑倒在家中的浴盆。医院诊断结果是：右腿股骨颈折断。

虽然陈寅恪获得了当时最好的医疗待遇，各科名医云集会诊，但是无法改变自此之后只能被人抬着进出家门的命运，直至7年后不幸离世。

暮年陈寅恪曾对身边人这样说过：“一个人没有眼睛等于没有了百分之五十的生命，没有了腿，等于连另外的百分之五十也少了一半。”痛苦的心境，表露无遗。

历史不能假设，但是我们还是忍不住想，如果陈寅恪当时没有摔骨折，假如他家里的浴室不那么滑，那么一代国学大师的晚年生存质量就会更好一些。

老年人摔倒不是小事。这些年，随着中国社会老龄化程度不断加深，居家养老人群规模不断扩大，对于家庭适老化改造的社会需求不断增多，也就顺理成章了。

什么是适老化改造呢？考察一下做得比较好的社区可以看到，大概有这么几点。

首先，最重要的是，加装防滑防摔的设施。比如在洗手间，用防滑砖重新铺设地面，配置防滑垫，增加马桶扶手等。小小的改变，就能带来大大的安全和方便。

其次，配置方便老人自理的设备。比如加装感应夜灯、连续手把、洗澡椅等，还有的商家推出带门的浴盆，这样就不用高抬腿迈进浴盆了。

第三，配置智能设备，实现对老人的就寝、习惯化动作、如厕、洗浴等数据实时监测，如有异常，老人家属和医护人员可在第一时间获悉。

这些是家庭内部的适老化改造。广义的适老化改造，还包括室外的范畴。比如，通过配备爬楼机辅助老人上下楼、新增户外扶手、设置指示向导牌等。还比如有的社区卫生服务站新增了日间照料、呼叫服务、健康指导、心理慰藉、助餐助浴等老年服务项目。

总而言之，适老化改造就是瞄准老年人的需求，为了方便他们的生活、出行、娱乐而做出的一系列辅助性安排。

但是，虽然有高涨的需求，虽然有国家的鼓励，但是目前市场上提供家庭、社区适老化改造服务的企业，还真不好找。原因大概有这么几点。

首先，适老化改造没有一个统一标准，施工企业承担“在后期可能引发纠纷”的风险同时，收益还不大。装个扶手，做个斜坡，可能加一起也挣不了几百块。企业积极性不足。

其次，适老化改造的观念虽然形成得很快，但总体上仍然不足以撑起一个广阔的需求群体。很多中国老人不舍得给自己花钱，不少子女也还没有完全感受到适老化改造的必要性和重要性。

所以，这次九部门联合发文加快实施老年人居家适老化改造工程，就特别及时，给适老化改造的推进添加了极大助力，相信可以引导社会相关力量快速注入这片养老蓝海。改造标准会在大量交易中形成，改造观念会在政府提倡下加速培养，直至供需两旺。

而且，此次改造工程先从特殊困难老年人家庭开始，再逐步加强产业扶持，激发市场活力，加快培育居家适老化改造市场，可以说是点面结合，有计划、有步骤、有针对性，把当前的急需和长远可持续做了协调统一安排。相信适老化改造的浪潮，很快就会到来。我们乐见其成。