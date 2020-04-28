老龄社会30人论坛暨适老化专题研讨会在线上举办

4月25日下午，老龄社会30人论坛（以下简称“论坛”）&盘古智库老龄社会研究中心成立两周年暨适老化专题研讨会以线上直播方式成功举办。

本次专题研讨会由盘古智库老龄社会研究中心和老龄社会30人论坛主办，由盘古智库老龄社会研究中心执行主任、老龄社会30人论坛成员、适老化专业委员会主任马旗戟主持，盘古智库老龄社会研究中心主任、老龄社会30人论坛成员梁春晓在成立两周年之际回顾展望，论坛两任轮值主席及多位专家成员围绕新基建中的适老化设计与改造等话题深入研讨。

会上，盘古智库理事长、老龄社会30人论坛首任轮值主席易鹏致辞感谢论坛成员两年来的携手共进，表示通过两年历程，论坛和研究中心作为社会中的思考者与践行者，意义重大。易鹏指出，如果说这次疫情是一次“黑天鹅”事件，那么老龄社会绝对是一个“灰犀牛”，需加大老龄社会转型的投入尤其是适老化改造的投入，以及老年心理关怀、老年医疗机制、急救体系等方面的投入，这也会成为稳增长的重要内容。

梁春晓从认知重启、共识推进、领域探索、研究机制四方面对论坛和研究中心两周年历程进行了回顾。第一，技术、制度和人是影响人类社会中长期发展的三个重要因素。其中，人口结构已经发生了天翻地覆的变化，而老龄化在未来发展中发挥了重要作用。老龄社会所带来的不仅是养老、民生保障问题，更是关乎社会经济的全局性问题。第二，通过社会转型推动和完成从年轻社会向老龄社会转型。为此，论坛和研究中心提出了八大挑战与八大对策、老龄社会香山共识，包括基础设施、养老金、劳动力等多个方面。第三，针对老龄社会的到来，论坛和研究中心进行了多次实地调研与研究，包括基层养老服务、社会创新实践和头部企业调研等多个领域。第四，在研究重点、研究方法和研究视角上形成了论坛和研究中心特有的研究机制，即“一体两翼”，以社会创新为体，以公共政策与老龄产业为翼，保持前瞻、中立、宏观的研究视角，并陆续推出老龄社会研究报告等重要成果。

会上发布《适老化：后疫情时代 “新基建”“旧改造” 的方向与机遇——老龄社会研究报告（No.3）》，盘古智库老龄社会研究中心副主任李佳详细阐述了报告内容，以人口老龄化为背景解析适老化改造的重要性，并表示，在后疫情时代基础设施的新一轮投资建设中，对新的基础设施做好前瞻适老化设计，对旧的基础设施做好全面适老化改造，有利于推动实现全龄包容、多元共享、智能创新的老龄社会；有利于推动形成人口结构转型的二次红利，促进经济发展；有利于改进民生福祉，增进社会和谐。

老龄社会30人论坛成员、智纲智库北京中心总经理任国刚表示，建设老年友好型城市就是建设能让老年人们过上美好生活的城市。老年友好型城市的具体表现为“五有”，包括有保障、有健康、有尊严、有快乐、有价值。老年友好城市的实践不仅是由政府性部门主导，而是多元化参与，市场性企业、公益性机构、社会和家庭等多股力量合作。他以纽约为例，分析和讲解了其老年友好城市的建设历程：第一，列入城市战略和城市规划；第二，成立专门机构，引导社会多方参与；第三，发布老年友好城市建设的倡议；第四，制定城市与建筑空间设计导则；第五，实施公共设施、交通、住宅、健康服务和智慧社区五个方面的具体举措。然而，纽约政府在推动老年城市建设中追求公平，只能满足生理、安全和社交基本需求，缺失了社会宽容和自我实现方面的发展。

朗力养老联合创始人刘英表示，受传统文化影响，我国90%以上的老年人都会选择居家养老，而空巢率也越来越高，导致发生一些意外，如失能、半失能老人的照护问题，老年痴呆，摔倒等问题。朗力作为国内较早从事适老化方面的先行者，在借鉴国外经验和不断实践的过程中发现，无评估不改造，适老化改造必须是个性化和私人定制的。在经过100多户适老化改造实践之后，朗力形成了生活能力评估、辅具需求评估、居家环境评估、家庭环境评估、性格心理评估、居家安全意外评估、政策评估七大系统。在大数据时代，用理性的数据驱使变化，代替感性的经验决策，让服务更加精准的满足需求，实现一些效能的提升。在业务渠道方面，朗力服务于政府和市场，不仅参与地方适老化研究和标准制定，也承接了大量政府购买服务的业务。适老化是一条从未有人走过的路，朗力依靠自己的摸索，在路上寻找答案。

马旗戟宣布成立老龄社会30人论坛适老化专业委员会，并表示，即将成立的委员会要符合老龄社会的现阶段特征，结合当前的产业和经济发展的需求和机遇，依靠论坛的专家学者及周边企业的资源和支撑，承担老龄社会的视野探索和策略构建，创新构建，实现理论方法和政策研究的成果输出。专委会以研究作为核心，深耕于老龄化、适老化领域，为老年社会当中的适老化进程提供智力支撑。适老化专委会人员由马旗戟担任主任，任国刚、李佳担任副主任，赵钊担任秘书长，欢迎和期待更多专家学者的加入。

随后，思德库养老信息化研究院院长田兰宁、北京大学社会学系教授陆杰华、中国人民大学智慧养老研究所所长左美云、北京协力人口与社会发展研究所所长贾云竹、中国信息经济学会原理事长杨培芳、南都公益基金会理事长徐永光、中国人民大学公共管理学院教授康晓光、中国宏观经济研究院教授、博士生导师常修泽等多位老龄社会30人论坛成员与中国老龄事业发展基金会理事长于建伟围绕适老化和老年友好城市等话题进行了深入探讨。老龄社会30人论坛成员、中国信息经济学会信息社会研究所所长王俊秀表示，研究老龄社会要保持一种未来感，避免暮气沉沉的感觉，而专委会和研究中心都应保持一种生态型的组织。

最后，老龄社会30人论坛2020年度轮值主席、南开大学人口与发展研究所教授原新对论坛和研究中心的未来进行了展望，他表示，两年的历程取得了丰硕的成果并产生了巨大的社会影响，下一步将集中在五个方面发力，包括决策咨询、老龄社会创新研究、适老化、生命关怀和此次疫情的思考与行动。