多数人认为，高血压是诱发中风的关键因素，低血压则不会，所以没有引起重视。美国布莱根妇女医院、哈佛医学院研究显示，收缩压和舒张压都会对心脏病发作或中风产生影响，低血压不重视，同样可能导致中风。

这是由于血压偏低的人血流较缓，血液黏稠度和凝固性较高，容易导致血液在已发生硬化的血管壁上形成血栓，令大脑供血不足，引起缺血缺氧。此外，部分人由于低血压常会出现晕厥、跌倒，也容易增加受伤甚至死亡几率。临床发现，低血压患者在三种情况下要特别注意。

夏季多汗。夏天出汗多，严重者可能还会中暑，这都会诱发低血压。患者在血管狭窄的基础上，可造成大脑低灌注，甚至中风。这类中风起病相对较慢，症状具有进行性，患者可出现偏瘫、失语、肢体麻木等症状。所以，一旦出现肢体轻微无力、口齿不清，应及时就医。尽早纠正低血压，明确有无血管狭窄，早做处理。

低血压引起的脑血管意外。这种情况下，患者往往血压不高甚至有些偏低，睡前没有任何征兆，一觉醒来发现肢体偏瘫、反应迟钝、言语不清。这是由于有些老人晚上睡觉时，出现心跳偏慢、血压偏低、血流缓慢，从而形成脑血栓。

慢性心脏病和缺乏运动。慢性心脏病导致的心功能减退、血管弹性降低，长期卧床缺乏活动等都会引起低血压。此时，患者容易由于基础病或其他因素导致脑供血不足，引起头晕、虚弱，严重者还可能看东西模糊、嗜睡，甚至发生中风。因此，对于正在积极防治动脉硬化的患者，应警惕低血压，预防脑血栓形成。

建议低血压患者日常做到三点：1.适度运动，避免长期卧床或久站。即使是久病在床的老人也应尽量起来活动活动，防止下肢血管内形成血栓。可以尝试散步、打太极拳等，但要以运动后无心悸、胸闷气喘等症状为前提。2.增加营养，保持心情愉悦。平时可多吃些有利于调节血压的食物，比如果蔬、杂粮，保持心情愉悦，避免情绪波动。3.定期体检，及时就医。患有糖尿病、高血压、高脂血症，或超过60岁的老年人，应重视血管检查，常规筛查包括颈动脉、椎动脉超声，经颅多普勒（TCD），如发现异常应做磁共振血管成像（MRA）或冠状动脉CT血管造影（CTA）检查，必要时需做血管造影，发现血管异常应尽早处理。▲