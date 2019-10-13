认清“老糊涂”误区 老年痴呆早诊治是关键

“老年痴呆的早期发现可以有效延缓疾病发生，但老年痴呆症患者往往不愿意让别人知道自己的记忆出现问题，再加上很多人存在年纪大了‘老糊涂’是正常现象的认知误区，导致许多老年痴呆患者在病情较为严重时才被确诊。”宣武医院神经内科主任医师韩璎在近日举行的宣武医院脑健康公益科普活动上如是说。她强调，阿尔茨海默病的早期发现可以有效延缓疾病发生，一旦老人出现可疑症状，应及时到神经科就诊。

阿尔茨海默病（AD）是最常见的痴呆类型，俗称老年痴呆症，中国目前有近千万老年人罹患该疾病。中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长黄泽民在致辞时表示，预防和干预阿尔茨海默病刻不容缓，但是，由于大多数居民的健康素养不高，导致预防和干预无从下手，脑健康科普活动就是要帮助大多数居民解决科学预防阿尔茨海默病的问题。

“老年痴呆患者往往不想让别人知道自己记不住了，有时候会用自己的逻辑拐着弯试图回答问题，当老人说话逻辑不清或者总是回避提出的问题时，应引起家人的关注。”韩璎提醒到。她同时强调，一旦老人出现可疑症状，应及时到神经科就诊，医生会对症采取系统的、梯度递进的多次认知功能评价，对患者做出诊断。绝大多数患者可以在就诊过程中通过认知功能评价得到临床可能的诊断。她指出，认知功能的全面评价既可以明确患者的问题所在，也可以指导家属有的放矢地照料老人。

珍奥集团董事长兼首席执行官陈玉琦在致辞中表示，集团受国家老年疾病临床医学研究中心（宣武医院）、北京认知神经科学学会委托，在全国范围内开展AD临床前期主观认知下降（SCD）人群筛查活动，帮助民众早筛查、早干预，这也是集团助力健康中国的一项行动，也是集团积极履行支持健康促进与教育公益宣传活动的社会责任。

会上，中国健康促进与教育协会、中国AD临床前期联盟分别向珍奥品牌店铺授予“中国健康促进与教育示范点”、“AD临床前期筛查点”牌匾，同时国家老年疾病临床医学研究中心（宣武医院）和北京认知神经科学学会正式把《AD临床前期SCD筛查量表》交予珍奥集团，授权珍奥在全国范围内开展AD临床前期SCD人群筛查活动。