金龙鱼1:1:1舞出好比例，诗画宜昌舞起来

10月10日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛宜昌站在伍家岗区火热开赛，三峡环球港提供场地支持。人民广场舞大赛宜昌站初赛共计三天，分为规定舞表演以及自选舞表演两个阶段，最后由评委打分择优进入决赛，近百支舞蹈队为最后在北京鸟巢的决赛名额展开激烈角逐。

地处长江西陵峡畔的宜昌，素有“三峡门户”和“川鄂咽喉”之称，“水至此而夷,山至此而陵”。这里走出了屈原、王昭君等历史文化名人，也建成了举世瞩目的三峡工程。这座诗歌之城是历史悠久的巴楚文化摇篮，也是闪耀现代文明光芒的水电之都。从历史的漫漫故道中走来，宜昌正绽放着新的生命力。

当下的宜昌，现代化的公园广场里总是随处可见欢快的音乐和动感的舞姿，无论是在旭光初起的晨曦还是在晚霞满天的日暮。近年来宜昌市不断健全全民健身服务体系，推动宜昌市全民健身事业向纵深发展。本届人民广场舞大赛，正好为当地市民搭建起了一个广场舞蹈技艺的展示平台和传递健身健康理念的交流平台。

开场舞蹈《开门红》

“漫天锣鼓敲不够热闹欢畅”，开赛首日，宜昌市民以一场威风锣鼓《开门红》拉开了初赛的帷幕。根据赛制，在规定舞表演部分，参赛舞队统一着装演绎指定舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将从舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌三个方面进行打分。在自选舞表演阶段，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面进行比拼。宜昌各支舞队成员们，在舞台上展现了团队紧密合作的精神和广场舞积极健康的活力，表演新颖别致，舞步身段更是姿态万千、引人入胜。

伍家岗区东辰心语好考心舞蹈队的《一壶清水》

自选舞蹈比拼中，伍家岗区东辰心语好考心舞蹈队的《一壶清水》，柔美、淡雅，宛若一首无言诗。现场观众仿佛置身于清水江畔，清风徐来，舞已使人微醺。

金英艺术团的《东方旗袍》

在金英艺术团的《东方旗袍》里，各位队员又仿佛山涧间的溪流，娴雅温婉，举手投足间优雅尽现。

精彩的表演之外，主办方还在活动现场设置了金龙鱼游戏区和现场问答环节，吸引大小朋友参与互动，在欢声笑语中，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念也得到了深入的理解。

赛后选手合影留念

金龙鱼作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会这三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，小编特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧！