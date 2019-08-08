人民广场舞沈阳站献礼祖国   携手金龙鱼为奥运健康加油

8月4日由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛沈阳站迎来决赛。

经过前四天120支参赛舞队的精彩角逐，最终20支优秀舞队脱颖而出，顺利进入决赛，冠军舞队将参加在北京鸟巢举办的全国总决赛。

图为“铁西爱工北社区舞团”演绎《祖国万岁》

图为“浑南文化馆模特队”演绎《我爱你中国》

图为“金地社区美舞团”演绎《三月桃花雨》

图为“辽宁省传播中华通络操队”演绎《中华通络操》

在自选套路的比拼中，民族舞、伞舞、水兵舞、扇子舞等各种舞蹈形式应有尽有，参赛舞队不仅“舞艺”精湛，在服装穿搭可谓也下了一番功夫，搭配民族舞蹈的少数民族服饰艳丽精致，搭配伞舞的粉色长裙温柔婉约，搭配水兵舞蹈的制服英姿飒爽。

图为“丽水新城舞蹈队”演绎《祝福祖国》

图为“民强艺术团”演绎《雪域踢踏》

图为一等奖获得者“佳赢艺术团”演绎《壮家儿女唱山歌》

来到沈阳赛区，犹如翻开了一本关于56个民族的百科全书，新疆舞、蒙族舞、壮族舞……轮番上场，精彩纷呈，让现场的观众深切感受到，无论哪个民族，都是一家人。

“唱山歌哎，这边唱歌那边和，哦，那边和……”一首悠扬的山歌声响起，一群壮族姑娘来到舞台上，身着艳丽的民族服饰，梳着壮族传统的发式，浓郁的壮族风情美轮美奂，竟让人忘记了其实参赛者们都是土生土长的沈阳居民。佳赢艺术团表演得有模有样，别有韵味，生动展现了壮家儿女热情洋溢、多姿多彩的精神风貌。

经过规定曲目和自选曲目的两轮比拼，来自佳赢艺术团凭借规定曲目的优秀表现和自选曲目《壮家儿女唱山歌》的精彩表演，获得了金龙鱼1：1：1舞出好比例2019人民广场舞大赛沈阳站的冠军，并获得了晋级北京鸟巢总决赛的机会。舞队从颁奖嘉宾手中接过一等奖证书时，内心激动不已，脸上绽放出灿烂的笑容。同样，万柳塘莉莉欢乐舞队和新里程舞蹈队也是优秀的表现者，分别荣获第二名、第三名的好成绩。

图为二等奖获得者“万柳塘莉莉欢乐舞队”演绎《点赞新时代》

图为三等奖获得者“新里程舞蹈队”演绎《我爱这蓝色的海洋》

在决赛的当天，主办方还特意安排了“我陪爸妈跳支舞”环节，一支由5名95后女孩组成的舞队现场演绎了大赛的指定曲目《1:1:1舞出好比例》的完整版本，并且带来舞曲串烧表演。表演动感迷人，活力四射，一股青春的气息扑面而来，引发了现场观众和选手们的阵阵掌声。

“这周双休真充实，俺们舞队参加了“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛并且进入了前20的决赛，上班族的妹妹放弃了双休，带娃的姐姐安排好家务事，使团队圆满完成任务，体现了团队的合作精神，姐妹们辛苦了！”这是领队李阿姨众多朋友圈中的一条，打开她的朋友圈，大部分都是关于跳舞的内容。李阿姨告诉人民健康的记者，大家几乎每天都在一起练舞，成了无话不谈的姐妹。谁家遇到了什么困难，大家一起想办法解决；哪家小两口吵架了，大家一起帮忙劝解。她们通过广场舞走进了彼此的心里。

“你猜我几岁？”刚在舞台上跳完一个曲目的肖阿姨，薄擦胭脂、眼神明亮、面带微汗，看外表谁也猜不出她已经65岁了。退休前长年对着电脑工作，严重的颈椎问题让她“抬不起头”。自从加入了芳鑫艺术团，她的身体越来越好，颈椎问题也得到了明显改善。“我们现在走路都是抬头挺胸，很有自信的。”肖阿姨笑眯眯地对人民健康记者说。

上三图均为二等奖获得者“万柳塘莉莉欢乐舞队”演绎《点赞新时代》

在决赛结束之时，大妈们自发地用扇子拼出了”2019金龙鱼 1：1：1”“人民网”的字样，用他们的热情表达了对此次活动的热爱和支持。领队李阿姨说，”平日里，有的队员要上班，有的要忙家务，只有晚上才能集中一起排练，大家都很辛苦。排练时因为动作问题，有时候我们还会发生一些争执。但今天演出时我们都一条心，以最好的状态完成舞蹈，大家都非常高兴！也感谢人民网和金龙鱼给了我们这个舞台展现我们的成果！”

健康的好身体离不开适度科学的运动，当然也离不开健康的饮食习惯。说到饮食，东北的菜，多是两两搭配，一起下锅，大火狂炖，在滚烫中消弭界限，你中有我，我中有你，因此，关东炖菜遂成了一种特色，但是这样的特色饮食习惯还是偏向重油和重咸，这对于人体的健康十分不利，容易引发高血脂高血压等一系列慢性病。在沈阳站的比赛中，主办方不仅向参赛选手和观众反复讲述运动对于健康的重要性，而且也一直传递着“吃动平衡，舞出健康”的健康生活理念。

作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展，2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！

大合影

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、西安等15个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。