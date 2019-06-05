不只是热闹！金龙鱼1:1:1 人民广场舞海口赛区舞出好比例

6月2日，由人民网人民健康、金龙鱼1:1:1黄金比例调和油联合主办的2019人民广场舞大赛海口站决赛在海口市秀英区万达广场举行。

5月29日，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛海口站比赛正式开启，吸引了海口市近百支广场舞队参加比赛。经过4天的预赛选拔，20支优秀团队脱颖而出，参加6月2日海口站大赛的决赛。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终决选出第一名获奖者参加北京鸟巢总决赛。

当晚，20支代表队400名选手盛装亮相，比赛在全员热身运动中拉开序幕。参赛队员用动人的舞姿点燃赛场，纯朴的笑容表达对广场舞运动的喜爱。

经过近3小时的精彩对决，充满海南特色的群艺舞蹈队以9.02分的高分荣获第一名，特色的舞蹈编排，热情洋溢的表演风格，获得现场评委老师和围观群众的不住称赞；米谷鬼步舞队极具感染力的表演将大赛气氛推向高潮，最终取得第二名；步伐整齐的金银舞蹈队获得第三名。这些舞队与舞者，用饱满的精神与活力的舞姿为现场观众奉献了一场场精彩的表演，也为“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019人民广场舞大赛海口站画上了圆满的句号。

群艺舞蹈队

米谷鬼步舞队

金银舞蹈队

最后，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司海口站嘉宾俞宝先生上台讲话。俞宝先生在致辞中表示，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司作为国内粮油企业、中国小包装食用油行业的开创者，始终积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。只有吃的营养，才能动的健康。

“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、石家庄、成都、福州、南宁等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。