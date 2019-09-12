轻歌曼舞绕洪城 金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质

9月8日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南昌站决赛在青山湖万达广场举行。

经过初赛三天，近百支参赛舞队大浪淘沙，最终有16支队伍进入决赛，争夺前往北京鸟巢的全国决赛晋级卡。经过了初赛的历练后，各队队员在赛场上更加元气满满，整齐的动作、饱满的精神、灵动的舞步，展现了南昌人民积极向上的精神风貌。民族舞、扇子舞、旗袍秀、传统戏曲等百花争艳，16支参赛队伍的精彩表现让现场观众大饱眼福，本站决赛圆满收官。

百人共舞金龙鱼1:1:1

星韵艺术团的传统戏曲风格广场舞《中国脊梁》大气豪迈，形态动势宏放、舒展、洒脱，尽显张力，给观众展示了一片充满生气的美好景象。夺得季军后，星韵艺术团队员接受采访时表示“舞出健康，舞出好比例很开心，我们中老年人在这次活动中得到了锻炼”。

星韵艺术团《中国脊梁》

星河艺术团则凭借古典扇子舞《出水莲》夺得了本场比赛的亚军。她们衣袂飘飘轻盈优美，充满柔美之气，现场观众无不沉醉在她们舒缓的韵律和轻柔的舞姿中。她们的获奖感言是“舞出健康，讴歌新时代”。

星河艺术团《出水莲》

“广场舞，舞得年轻，舞得健康；金龙鱼，吃得放心，吃得健康”，彩虹阳光舞蹈队在夺得本站广场舞决赛冠军后，喊出了这样的获奖感言。该队的自选曲目《巾帼英雄》，体现了女子的刚柔并济、巾帼不让须眉的豪情，得到了观众和评委的一致好评，现场掌声和欢呼声不断。彩虹阳光舞蹈队凭借着队员出色的表现，顺利得到前往北京鸟巢的晋级卡。

彩虹阳光舞蹈队《巾帼英雄》

想保持健康就要吃得营养、动得健康！均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

冠军队伍合影

比赛结束后，益海嘉里食品营销有限公司华中区，小包装油经理彭鹏先生现场致辞表示，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求的产品，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。只有要吃的营养，才能动的健康。

据悉，“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例” 2019人民广场舞大赛将继续在宜昌等城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。如果你也想参与到这场全民健康活动中来，就赶快识别下面的小程序来参赛吧！