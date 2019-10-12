中医药防治痔疮效果好

目前保守治疗痔疮，临床上运用的治疗方法和药物基本上都和中医药相关，中药治疗可分为外治法和内治法，外治法主要有熏洗法、坐浴法、敷药法、塞药法等传统而有效的方法。内治法主要以中成药和中药汤剂为主，常以清热凉血、祛风、除湿等药物为主。无论外治或内治，其目的均为消炎、镇痛、止血及收敛，缓解痔疮症状，下面具体为大家介绍各种方法的特点。

熏洗法：中药熏洗是中医肛肠外科重要外治法之一，是治疗痔疮的传统方法，熏洗是指借蒸腾之药气熏患处，再将药液乘热淋洗患部，依靠其药力和热力直接作用于痔疮病变部位，使该处经络疏通，气血流畅，从而达到清热燥湿、活血消肿、止痛止血、收敛止痒功效。对治疗痔疮有奇效，且无副作用，特别适用于年老、体弱、患有慢性疾病，不适宜手术治疗的患者。

坐浴法：坐浴疗法是中医传统疗法之一，将肛门部位浸入中药药液，药物可借助热力作用刺激肛门局部皮肤，促使皮下血管扩张，促进血液和淋巴循环，改善新陈代谢，缓解痔疮症状。

敷药法：是指将中药药膏或者药粉直接敷于患处，对老年人及不愿接受手术治疗的患者有简便、易行、高效的实用价值。

塞药法：即将中药制成栓塞入肛门，该法与口服药相比，有许多优点：可以减少胃酸和消化酶对药物的破坏，同时直肠局部给药比口服吸收快，直接作用于患部，效果能得到更大、更为迅速的发挥。

口服中成药致康胶囊、痔康片、地榆槐角丸、补中益气丸、栀子金花丸、一清胶囊等对不同证候的痔疮都有良好效果，但一定在中医师指导下使用。

此外，还可采用一些预防保健和缓解轻度痔疮的小妙招：

撮谷道（提肛）锻炼法：每日清晨醒来和晚上睡前做，平卧，每次60下。是一种独特的养生之术，其具体做法概括为“收、抵、提、闭、松”五字诀。

收：将臀部、大腿收紧；

抵：舌抵上腭；

提：向上收提会阴部及肛门，同时吸气；

闭：稍闭气凝神；

松：然后慢慢呼气，缓缓放松肛门、会阴部和全身。

摩腹（腹部按摩）法：患者取仰卧位或半卧位，双腿稍屈曲，腹部放松，从右下腹开始向上、向左、再向下顺时针对向按摩，每天2～3次，每次60圈。

花椒水坐浴方法：取花椒60~80 粒，开水煎煮10分钟后兑入温水，水量以能没过肛门为度，先熏蒸，待温度适宜时坐浴10分钟左右，使花椒水与肛门部充分接触，适用于痔疮脱出、坠胀疼痛不适。（李宇栋）