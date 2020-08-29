经常听到“十人九痔”之说，可见痔疮发病率之高。古人说：“痔者，峙也。”在古代，痔为突出之意，人于九窍中凡有小肉突出者，皆曰痔，不特生于肛门边，如鼻痔、眼痔、牙痔等。但现在痔即指肛门痔。

痔疮是直肠末端黏膜下和肛管皮肤下的直肠静脉丛发生扩大、曲张所形成的柔软静脉团，或肛缘皮肤结缔组织增生或肛管皮下静脉曲张破裂形成的隆起物。男女老幼皆可为患，其中以青壮年占大多数。根据发病部位不同，痔分为内痔、外痔及混合痔。

内痔是齿线上直肠末端黏膜下的痔内静脉扩张所形成的柔软静脉团。其临床常以无痛性便血为主要症状，血液与大便不相混，多在排便时滴血或射血。出血呈间歇性，每因饮酒、过劳、便秘或腹泻时使便血复发和加重。出血严重时可引起贫血。

外痔是发生于肛管齿线以下的痔外静脉丛扩张，或痔外静脉破裂或肛缘皮肤因炎症增生而形成的肿物。分为静脉曲张性外痔、结缔组织外痔和血栓外痔。临床特点为肛门异物感及肛门坠胀、疼痛。

混合痔是指内、外痔静脉丛相互沟通、吻合使内痔和外痔部分形成一个整体。混合痔兼有内痔、外痔的双重表现。

中医对本病早有认识，认为痔疮多因脏腑本虚，静脉壁薄弱，兼因久坐，负重远行，或长期便秘，或泻痢日久，或临厕久蹲努责，或饮食不节，过食辛辣肥甘之晶，导致脏腑功能失调，风燥湿热下迫，气血瘀滞不行，阻于魄门，结而不散，筋脉横解面生痔。或因气血亏虚，摄纳无力，气虚下陷，则痔核脱出。

中医治疗痔疮方法多样且效果显著。内治主要以口服汤剂为主。风热下迫，灼伤肠络，或热积肠道，耗伤津液，以致便结，擦伤痔核血络，热迫血妄行，则见便血，血色鲜红。风性善行，则下血或呈喷射状。口渴、便结、舌红苔黄、脉数皆为热邪内盛之象。治以清热凉血祛风，方选凉血地黄汤加减；湿热下迫大肠，迫血妄行，则大便下血。湿热蕴结，经络阻塞，气血瘀滞，则痔核肿物脱出。湿性重浊，则肿胀疼痛。热胜肉腐，则糜烂坏死；口干欲饮、口苦、小便黄、苔黄腻、脉濡数为湿热之象。治以清热利湿止血，方选止痛如神汤加减。身体素弱，脾虚气亏，不能统血，血不循经而溢于脉外，则大便带血。脾虚下陷，则肛门坠胀，痔核脱出肛外。脾虚运化失常，则纳少便溏。脾虚则气血无以荣养肌肤，故见神疲乏力，面色少华。舌淡、苔白、脉弱为脾气亏虚之象。治以健脾益气，方选补中益气汤加减。

外治可用苦参汤煎水清洗以防感染。痔肿痛时用痔疮膏或黄连膏外涂。如果痔疮严重，或经常肿痛出血，中医也会考虑结扎疗法治疗。结扎疗法是指用丝线结扎痔核根部，以阻断痔核的气血流通，使痔核坏死脱落。

痔疮高发容易反复，生活起居需格外注意。平时保持大便通畅，定时排便，大便时不要久蹲。及时治疗肠道急、慢性炎症。保持肛门部清洁，坚持便后用冷开水洗浴。少食辛辣刺激之晶，多吃蔬菜水果。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）