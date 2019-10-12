女性更年期这道坎怎么过

情绪烦躁、心情郁闷、潮热盗汗、睡眠不佳、腰腿酸痛、提不起劲……中年女人任何“不可理喻”的表现好像都能拿“更年期”这个词来解释。“更年期”是每个女性都会经历的生命阶段，就像青春期一样，不请自来。面对更年期，女性该怎么办？

什么是更年期

更年期是指人体从生殖期过渡到老年期的一个特殊生理阶段，也是多种老年疾病的萌发期。女性一般指40岁~60岁这个年龄段。根据欧洲最新的调查数据显示：有高达94％的欧洲妇女患有一种或多种更年期症状，将近2／3的更年期妇女症状会影响她们的生活节奏和质量。而在中国，女性更年期症状的发生率也高达60％~80％。女性更年期已经成为公众广泛关注的话题。

更年期有哪些表现

尽管更年期的概念传到中国已经有很长时间，但是公众对其认识还不够。眼下，人们往往把更年期女性的偏执、脾气大、乱猜疑、喜怒无常等视为正常表现，其实这些症状是进入更年期的信号。

月经异常 40岁以上的妇女月经延期、月经量少、规律的月经突然停止，排除其他疾病因素，通常是更年期最早的信号。

精神症状 更年期女性常有情绪不稳定、急躁、抑郁、多疑、记忆力减退、敏感、精力不集中、感觉异常（麻木、刺痛、蚁走感）等症状。

泌尿、生殖系统症状 尿频或排尿不畅，易尿路感染，或尿失禁。由于外阴皮下脂肪变薄、阴道干涩、皱襞变浅、弹性减弱而致性生活疼痛。

心血管系统症状 表现为发作性发热、汗出(潮热)、心慌，也有人表现为更年期假性心绞痛、更年期高血压。

骨质疏松、易骨折 由于雌激素水平的下降，导致骨量下降、骨结构破坏，表现为骨密度下降、腰背肌肉酸痛、活动不慎出现骨折。

更年期如何调养？

更年期症状会不同程度地造成生活上的困扰，如果懂得提早调养，不仅可以延缓更年期的到来，更可以减轻更年期身体的不适。

饮食调养

摄取安神食材：如黄豆、山药、红枣、百合等，这些食物有助于改善更年期女性尿频、失眠等。

摄取含钙食物：如海带、紫菜、发菜、黑木耳、黑芝麻等黑色食物和牛奶，充足的钙质可以避免夜间盗汗、腿部抽筋或情绪沮丧。

摄取B族维生素：如小米、麦片、豆类、瘦肉、牛奶、绿叶菜、水果等。这些食物均有保健神经系统、促进消化、镇静安眠等功效。

少喝咖啡与酒：咖啡因和过量的酒精会干扰睡眠，也会影响体内激素水平，让骨质流失得更快。

心理调养

更年期的心理调养很重要。《素问》说：“百病皆生于气也，怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下……惊则气乱，劳则气耗，思则气结。”因此应正确认识更年期是每个人必然经历的生理变化过程，不必过分焦虑，应保持乐观情绪，调整好心态，多参加社团活动、结交知心好友，及时地与家人诉说内心的苦闷，释放不良情绪，让心境变年轻。

中医药调养

中医认为，更年期综合征是由于女性肾气渐衰，冲任亏虚所引起的，与体内阴阳失衡、脏腑气血失调有关。通过合理的中药调理能改善相应的不适症状。

潮热：大多以阴虚火旺为主，从滋阴潜阳人手，可用桂枝龙骨牡蛎汤加减或六味地黄丸加减，能获得较好疗效。

遗尿：大多因肾气亏虚，以补肾为主，或补中益气，可用金匮肾气丸或济生肾气丸或补中益气汤加减。

失眠：大多因为心阴亏虚或心火偏亢，根据具体情况，可用养心安神清心火之法，知柏六味或酸枣仁汤加减。

心烦易怒：大多为肝郁化火，以疏肝理气，可用丹栀逍遥散合甘麦大枣汤加减，可获良效。

药膳调养

食用滋补肾阴、滋养肝血的食物对更年期女性夜眠不安、烦热等症状有一定的疗效，如红枣桂圆汤、百合银耳汤（1小碗）、甲鱼汤、阿胶红枣膏（阿胶、红枣1：5的比例）、豆腐鸡蛋羹（豆腐1两、鸡蛋1只）。（高雅文）