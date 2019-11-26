更年期常喝 灵芝小麦红枣粥
蓝森麟
女性更年期，常有神经衰弱、睡眠不好等症状，严重影响日常工作生活，推荐常喝灵芝小麦红枣粥。
具体为：取灵芝15克（切碎，水煮取汁）、小麦50克、红枣6枚（去核）、花生仁10克、粳米100克，煨煮成稠粥，加适量白糖后服用。方中，灵芝可健脑、促进睡眠；小麦养心安神、润肺健脾、益肾、除热止渴；红枣补中益气，养血安神；花生抗衰、补血养血。几味共用，能补气养血、健脾安神，除了缓解更年期症状，还可降血压、血脂，缓解血小板减少症，并增强抗病能力。▲
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