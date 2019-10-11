进食障碍究竟是怎样发生的，为何患病人数越来越多？

本期节目：节食、暴饮暴食、催吐、绝食……该如何摆脱进食障碍？

进食障碍是指进食方面出现的异常态度和行为，在这样一种异常下，人体会面临生理、心理很多方面的损害。目前在学科里面主要有三种分类，一种叫神经性厌食症；还有一种是神经性贪食症；再有一种是最近一些年才得到重视的叫暴食症，也叫暴食障碍。

在我国，进食障碍的发病率逐年上升

一般来讲，进食障碍一般多见于十几岁到二十几岁的青少年和成年女性。有一项在高中生、大学生群体中做的流行学调查，显示人群患病率大概在3%-6%，但是这个数字并不是一个大规模的流调，所以也不是那么准确。即使发病率的调查还存在一定的困难，清晰可见的是近年来，临床中进食障碍的发病率呈现井喷式的增长。

进食障碍的发生是多种因素的共同作用

社会文化因素：近年来，经济水平的增长使得物质资源丰富，食物的易获得性也影响着人们的进食习惯。另外是社会文化的发展，人们追求的时尚、文化都提倡以“瘦”为美，在这样的文化影响下，人们一味的追求体重、体型的“完美状态”；同时减肥的手段、工具种类的丰富，都为疾病的发生提供了温床。

心理因素：现在越来越多的年轻人追求时尚，对自我价值、自我认同也更多地放在了外在形象上，再加上很多时候人际交往的压力，生活中的孤单感、求而不得的失落感，对未来的迷茫等都一定程度上增加了疾病发生的风险。

生理因素：无论是神经性厌食症还是神经性贪食症，发病都有它的生理基础。如果很多人让自己长期处在一个节食、饥饿的状态，或者是较低体重的状态，大脑的认知和情绪的反应、注意力的集中都会发生一些改变，比如人的注意力更偏向于体型、体重方面，长此以往更是增加了心理压力，发展为进食障碍的可能性也就更大。

总而言之，种种的心理因素、生理因素、社会文化因素相互作用使得发病率呈现增高趋势。

专家倡导，要培育更加全面的、更加健康积极的审美观念，“瘦”并不是最终目的，找到适合自己的健康体重和身材才是最好的追求目标。

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专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院综合三科病房主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：每周一上午、周二下午普通专家门诊，周四下午特需门诊。