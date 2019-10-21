减肥要适度！别让进食障碍找上门

本期节目：节食、暴饮暴食、催吐、绝食……该如何摆脱进食障碍？

很多人看到标题，不禁会思考：什么是进食障碍？有那么可怕吗？事实上，进食障碍是指在生理、心理和特定的社会文化因素交互作用下导致的进食行为异常，主要包括神经性厌食、神经性贪食和暴食障碍。

也就是说，常见的为了减肥、变美而过分追求体重和身形，从而采取的节食、暴饮暴食、催吐等会造成身体伤害的行为，都有可能发展为进食障碍。

进食障碍一般多见于青少年群体和一些较为年轻的女性群体中，具有追求完美或有强迫性的性格特点，敏感、多疑、焦虑等情绪的人群发生疾病的可能性较大。另外，家庭的教育方式、成员的互动方式也会有一些影响。

神经性厌食症患者常过度关注自身体重

神经性厌食症患者最明显的生理表现就是消瘦，而这种消瘦是患者主观追求、刻意造成的。怕冷、脱发等生理改变也很常见，此外，年轻女孩子在体重过低的时候，常发生“姨妈出走”的现象，也就是闭经。

心理上，神经性厌食症患者过度关注自己的体重和身材，特别追求低体重，体重一定要低于正常的标准，他们可能才会觉得这是安全的、是合适的。因为这个原因导致神经性厌食症患者对食物也会有一些非常特殊的态度，十分介意自己吃了什么食物、摄入了多少热量。这种心理上的变化会带来相应的一些情绪和行为上的反应，比如明知自己的体重已经很低了，但还是不敢吃饭，就会有焦虑的情绪，为此也会变得脾气暴躁。尤其低体重的时候，人的大脑营养不良，造成了情绪调控系统的功能下降，情绪变得不稳，有一些人可能会显得麻木或特别敏感、易怒、情绪低落等，这样的情绪状态对周围的环境也会变得不耐受，有可能在行为上表现出行为的退缩，拒绝社交。

专家强调：要重视减肥过程中的心理建设，树立良好的心态，减重做到适可而止。培育更加全面的、更加健康积极的审美观念，“瘦”并不是最终目的，找到适合自己的健康体重和身材才是最好的追求目标。

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专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院综合三科病房主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：每周一上午、周二下午普通专家门诊，周四下午特需门诊。